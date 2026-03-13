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Central: Almirón cambia medio equipo ante Banfield para volver al triunfo en Arroyito

Lo más rutilante es el retorno de Ángel Di María que superó una contractura. No está citado Marco Ruben. El sábado, a las 21, ante el Taladro.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

13 de marzo 2026 · 21:19hs
Ángel Di María y Franco Ibarra vuelen al equipo de Central. 

Ángel Di María y Franco Ibarra vuelen al equipo de Central. 

En la nómina de concentrados de Central cara al partido ante Banfield se produjeron los esperados regresos de Ángel Di María y Franco Ibarra. El que no apareció en la lista de 23 futbolistas citados por el cuerpo técnico de Jorge Almirón fue Marco Ruben, que sigue sumando entrenamientos para estar en condiciones óptimas de saltar al campo de juego.

Tampoco reapareció entre los convocados Emanuel Coronel, con un problema contractual que ya lo había dejado fuera en el partido anterior, ante Argentinos Juniors. Y Jorge Almirón metería cinco cambios.

Ángel Di María, recuperado de una sobrecarga en el aductor izquierdo; y Franco Ibarra, que cumplió con la fecha de suspensión que recibió tras acumular cinco amarillas, fueron convocados para el partido que Rosario Central afrontará este sábado ante Banfield desde las 21 en el Gigante.

Si bien no hay confirmación al respecto, Ibarra y Di María ocuparían un lugar en el once inicial auriazul. De todos modos, no hay dudas de que Ibarra, de gran presente en el torneo Apertura, recuperará su lugar en el centro del campo desplazando al banco a Federico Navarro, que lo reemplazó en La Paternal el último miércoles. Mientras que Di María se metería entre los titulares en lugar de Julián Fernández quien, aunque terminó el partido pasado con una molestia en un talón, integraría el banco ante el Taladro.

Además entra Jeremías Ledesma por Jorge Broun. Y se meten en el once Gaspar Duarte y Gastón Ávila y salen Luca Raffin y Alexis Soto. El que sigue afuera es Emanuel Coronel.

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Leer más: Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La situación de Coronel

En estos días, el lateral derecho rechazó la propuesta de renovación de contrato que le hizo el club, por lo que la comisión directiva le comunicó a Almirón que, hasta que esta situación no se resuelva, Coronel estará al margen. El vínculo del ex Banfield con Central caduca a fin de este año.

 Los que dejarán su lugar en la nómina, después de haber integrado el banco el miércoles pasado en La Paternal, son los laterales juveniles Elías Verón y Leonardo Ríos. Los dos futbolistas regresaron a trabajar con el plantel de reserva, a las órdenes de Mario Pobersnik, donde habitualmente se desempeñan como titulares.

 En tanto, en principio Marco Ruben iba a ir al banco y hasta se pensaba que jugaría sus primeros minutos luego de 15 meses de parate. Pero finalmente Almirón decidió no hacerlo y que continúe con su puesta a punto física, sin arriesgar a una lesión.

La lista de los concentrados

La lista completa entonces de los 23 convocados para firmar planilla ante Banfield es la siguiente: Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Luca Raffin, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Federico Navarro, Lucas Ramos, Vicente Pizarro, Pol Fernández, Santiago Segovia, Gaspar Duarte, Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Alejo Veliz, Fabricio Oviedo.

El plantel hizo el último repaso en la tarde de este viernes en Arroyo Seco y hoy se aprestará a vivir la fiesta de bienvenida de sus hinchas tras el triunfo en el clásico. Luego, a jugar.

El equipo de Central

Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, A. Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

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