Leonel Vangioni: "Fue mi último partido con la camiseta de Newell's"

Y tras el encuentro en Córdoba adelantó que no tiene ofertas y que no sabe qué será de su futuro, aunque para la Lepra siempre estará disponible aunque ya no sea dentro del campo de juego. "No tengo nada, sólo quería terminar el ciclo muy comprometido en Newell's. Ahora descansaré, veré qué sale y qué elijo, pero con el club siempre estaré comprometido y el día que me necesiten voy a estar, ya no como jugador, pero sí desde el lugar que me toque".