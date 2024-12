Damián Steinert, el jugador que prometía y que no logró despegar por el miedo escénico

No son pocos los compañeros que tuvo que sostienen que fue uno de los jugadores con grandes condiciones que no logró demostrarlo. Siempre se destacó en los entrenamientos, pero a la hora de los partidos oficiales Damián Steinert casi nunca pudo mostrar toda su jerarquía futbolística innata. Mucho tuvo que ver la cuestión mental y un miedo escénico que le impidió pegar el gran salto en el fútbol. Hoy vive alejado de la pelota, trabaja en su Paraná natal, no reniega de no haber podido triunfar como deseaba ya que no se le dio "por lo mental y no pudo ser".