El Turismo Nacional corre la segunda en el Oscar Cabalén y los zonales se las traen

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Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental
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Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán
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Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional
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Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas
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City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro
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Suman otra denuncia penal contra Adorni por el viaje en avión con su esposa
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Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional
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El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena
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La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país
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El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente
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Identificaron a Mario Nívoli, uno de los 12 desaparecidos encontrados en "La Perla"
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Maletti: "Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional"
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Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene
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Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras
Economía
La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento
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Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
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Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo
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El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes
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Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes
Política
En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites