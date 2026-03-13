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El Turismo Nacional corre la segunda en el Oscar Cabalén y los zonales se las traen

Después de la fecha inaugural de Paraná, dominada por el Saturni Racing de Bigand, el Turismo Nacional corre en el mítico Oscar Cabalén de Córdoba

13 de marzo 2026 · 21:32hs
El Tanito Leonel Pernía quiere volver a ser actor principal de la Clase 3 del Turismo Nacional. Fue 15º en Paraná

APAT

El Tanito Leonel Pernía quiere volver a ser actor principal de la Clase 3 del Turismo Nacional. Fue 15º en Paraná, quiere más en el Oscar Cabalén de Córdoba.

El Turismo Nacional pone segunda en el Oscar Cabalén de Córdoba, luego del buen estreno en Paraná donde el que más celebró fue el Saturni Racing de Bigand, con sus pilotos Francisco Coltrinari y Alfonso Domenech ganando en las Clases 2 y 3. Como de costumbre, habrá mucha presencia zonal y con ambiciones.

De 15 a 17 serán las dos clasificaciones (por Canal 9) y el domingo las series desde las 10, televisadas íntegras por la nueva señal que se hizo cargo de la categoría y del Turismo Carretera.

Además de las victorias del equipo de Bigand, en la Clase menor subió al podio el rafaelino Juan Ignacio Canela, mientras que el rosarino Santino Balerini llegó en un gran 5º lugar. Y se suma el santafesino Bruno Pace a la legión de pilotos de la provincia.

>>Leer más: Bigand vivió un domingo inolvidable, con el doblete en Paraná del Saturni Racing en el inicio del TN

En la Clase 3, el pergaminense Domenech ganó la primera y el Patito Yannantuoni, de Capitán Bermúdez, fue el mejor de la región en el 8º lugar.

Los zonales de la Clase 3 del Turismo Nacional

Curiosamente, este año hay más pilotos de la región en la Clase mayor que en la menor, algo poco habitual.

Además del Patito, estarán el totorese Ramiro Cano (debutó en Paraná y fue 16º), el baigorriense Leo Larrauri, los parejenses Leandro Carducci y Facundo Ardusso, el rosense Lucas Tedeschi, el santafesino Miguel Ciaurro y el venadense Ever Franetovich.

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