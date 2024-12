Talleres-Newell's, el partido de las suspicacias y las acusaciones de incentivos

Guido Herrera, arquero de la T, acusó a los jugadores de la Lepra en pleno encuentro de jugar "motivados" por dinero. Un viejo tema de debate, de dudosa ética pero no ilegal

Newell's, diezmado, golpeado y con un campeonato para el olvido, se convirtió en juez en la definición del torneo. Talleres preparó su fiesta, elevó todos sus sueños de vuelta olímpica y pensaba que ante la Lepra iba a tener un trámite. Pero no sólo se quedó sin la gloria que abrazó Vélez, sino que fue golpeado por un Rojinegro que lo venció (3-1) y sorprendió en su propio reducto. Y esto no sólo sacudió a los hinchas tallarines, sino que motivó a que jugadores del local acusaran a sus rivales de jugar "incentivados".

Los cordobeses estaban confiados en quedarse con los tres puntos y después esperar una "mano" de Huracán en su definición con Vélez -igualmente con el triunfo de los de Liniers la T no iba a lograr su objetivo-, pero no esperaron los golpes que les aplicaron los leprosos. Un Newell's que llegaba acosado por los malos resultados, una campaña pésima, la baja de Éver Banega a último momento por cuestiones personales que generaron diversos dimes y diretes -incluso la crítica de Gustavo Beretta, secretario de actas del club rojinegro- , y un juego que iba a ser de despedida de algunos jugadores, uno de ellos de un histórico como el Piri Vangioni.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1868487765853164020&partner=&hide_thread=false "JUEGAN POR PLATA NOMÁS." Picante Guido Herrera contra los jugadores de Newell´s.



#ESPNFútbol1 | #DisneyPlus pic.twitter.com/IiKNFsOfsv — SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2024

El llamado "incentivo" existe desde siempre y es algo que siempre surge en la definición de los torneos cuando hay algunos equipos con chances de conseguir algún logro, aunque nunca fue probado a pesar de que no sea un tema nuevo dentro del fútbol argentino. Quizás se pueda tomar como algo no ético, pero para el reglamento de la AFA no es ilegal.