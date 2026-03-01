Almirón: "Creo que este partido marca un antes y un después"

El técnico de Central habló de su relación con los hinchas canallas, y contó que Di María estaba con molestias y que si no era el clásico no jugaba

"Esto nos otorga un respiro enorme y nos deja contentos junto con la gente. Disfruto mucho este momento", contó Almirón.

Central vivió otra jornada de festejo inolvidable. El elenco canalla se volvió a dar el gusto de celebrar en la cancha de Newell's, de estirar todos las rachas ante su rival de toda la vida, y se empieza a meter con más firmeza y con el mejor combustible en la parte alta de la tabla de posiciones . Para Jorge Almirón, el DT auriazul quien tuvo su primera experiencia en el clásico , en la rueda de prensa en el Coloso confió que vivió a pleno. " Estoy muy contento por el resultado. Sé lo que es este clásico, por eso lo disfrutamos mucho. Fue un partido inteligente y parejo. Estuvimos concentrado y creo que aprovechamos las que tuvimos", señaló el entrenador, a manera de análisis posterior.

Y agregó: " Newell's de local es muy complicado. Creo que este partido es un antes y un después . Ahora hay que recuperar a los jugadores. Nos otorga un respiro enorme, nos deja contentos junto con la gente. Disfruto este momento pero hay que seguir".

Sobre el accionar determinante y la realidad física de Angel Di María, el DT comentó que " tenía una molestia, que ayer le molesto de nuevo, le preguntamos cómo estaba y nos dijo bien, pero en realidad no lo estaba. Si era otro partido no jugaba ".

Todo es alegría en Central

En relación a Enzo Copetti destacó que "es un muy buen jugador, que se ve que hay una buena competencia con Alejo Véliz, le hizo bien el gol con Barracas. Ellos viven del gol. Estaba feliz y entró en el corazón del hincha".

Acerca e que no le había ganado antes a un equipo de Frank Kudelka, contó que "no sé había dado antes contra Kudelka. No sé por qué. Es un muy buen entrenador y agarró en un momento difícil, le deseo lo mejor"

"Sabíamos que emocionalmente lo habían trabajado ellos. En la primera nos salvó Coronel. El primer tiempo fue parejo y en el segundo tiempo aprovechamos los espacios. Hicimos un muy buen partido y justificamos el resultado", resaltó.

Y puntualizó: "En algunos tramos de la etapa final tuvimos circulación con la ventaja, hicimos modificaciones, y los que entraron al campo de juego lo hicieron muy bien".

En Central incidió la jerarquía

Y profundizó: "No teníamos muchos indicios e qué equipo iba a poner Newell's porque no había registros, sólo indicios. Fue un partido duro, parejo y por la jerarquía de los jugadores. Tenía la ilusión de venir a Central, estoy muy contento y esperamos seguir mejorando".

Sobre el buen momento de Franco Ibarra, destacó que "transmite mucho desde su posición. Cada partido lo voy conociendo más, es muy regular y marca la diferencia en la mitad de cancha. Cada vez juega mejor".