Newell's: un año de Heinze, ilusión, silbidos y lo que viene

El 25 de octubre del año pasado, a las 17.55, el club del Parque publicó en sus redes sociales: “El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Gabriel Heinze es el nuevo entrenador de nuestro primer equipo”. La noticia generó una tremenda expectativa e ilusión en el mundo rojinegro. Volvía al club, ahora como DT, el querido Gringo, formado en la cantera de la casa, campeón como jugador en 2013 con el Tata Martino, y siendo uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección y convicciones del fútbol argentino. Sin dudas que la lepra daba un enorme salto de calidad con su contratación y que en ese momento contó con el apoyo casi unánime de todo el universo del Parque. Se cumple un año de su gestión y justo ahora el ciclo atraviesa el momento más complejo en cuanto a nivel de aceptación y respaldo de parte de los socios e hinchas.

Heinze tiene un método de trabajo súper profesional, es un técnico meticuloso en todo, no deja detalles librados al azar y sin dudas que es un DT calificado y capacitado, aunque las cosas por ahora no le hayan salido de la mejor manera en el club del Parque.

Claro que todo es un proceso y allí es donde este Newell’s no logra hasta ahora dar un salto de calidad para transformarse en un equipo confiable. Transita por la misma medianía que la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino. Y entonces tras la última derrota en el Parque ante Godoy Cruz, un rival que lo superó claramente en todas las facetas del juego, llegó una reprobación generalizada que se escuchó de manera clara en el Coloso.

Si hasta el DT lo reconoció tras el partido. “Percibí que los silbidos fueron para mí, no para los jugadores. Yo soy el responsable de esto y me parece muy bien. Cuando vos perdés tenés esta reacción de la gente y lo que hay que hacer es morderse, aguantar y seguir trabajando porque esto es así”, aseguró el Gringo sin excusas.

Por supuesto que la derrota ante el Tomba tiene un lastre que comenzó hace rato. Porque en la Liga Profesional del primer semestre el rojinegro jamás pudo entreverarse arriba. Tal vez lo mejor del ciclo fue la participación en la Copa Sudamericana, donde llegó a octavos de final con buenos triunfos anteriores, pero quedó eliminado ante Corinthians sin poder ir más allá del empate ante su gente y cuando la sensación era que podía dar un poco más.

Tampoco fue menor que haya tirado por la ventana su participación en la Copa Argentina de manera prematura, en una dura derrota con Claypole en la primera ronda. Ese fue el primer traspié fuerte.

Mientras que en el segundo semestre todavía está afuera, pero a la vez cerca, de todo, tanto de llegar a los playoffs de la Copa de la Liga (a un punto de clasificar), como de la próxima Copa Sudamericana (a tres unidades de los que ingresan). Sin dudas que el porrazo en el clásico fue la derrota más dolorosa y la que generó la mayor zozobra de la gestión Heinze. Ese traspié aceleró de tal manera el fastidio de los hinchas y de algunos directivos que hasta el DT reconoció que estuvo en riesgo su continuidad.

Tras la victoria siguiente, 3 a 0 ante San Lorenzo, el Gringo manifestó que “si hoy no se daba, posiblemente el que no estaba era yo. Me alegro por ellos (jugadores) y por la institución. En una semana muy, muy difícil. Es un gran triunfo de los chicos”.

Luego llegó el triunfo ante Tigre en Victoria y la última caída con Godoy Cruz, lo que generó el malestar sostenido de los hinchas tras el partido. Allí Newell’s dilapidó una chance inmejorable de trepar en todas las tablas, e hipotecó el futuro.

Ahora se viene la visita a Platense del lunes, luego recibe a Sarmiento, a continuación va a La Bombonera y cierra ante Defensa y Justicia de local. Esta es la hoja de ruta leprosa hasta el fin de la temporada. Y sólo con mayoría de victorias podría meterse en los playoffs de la Copa de la Liga y también ver si puede filtrarse en la próxima Sudamericana. La tarea no es sencilla, pero la sensación es que al menos se debería lograr alguno de los objetivos para que el ciclo Heinze no se quede afuera de todo y se proyecte un futuro de continuidad.

Es cierto que en el club también hay responsabilidades de la dirigencia, del mánager Pablo Guiñazú y de los jugadores, pero la sensación es que todo el peso recae en la espalda de Heinze. Por ello de acá al final el Gringo se juega todo. El lo sabe mejor que nadie. El ciclo empezó con ilusión, llegaron los silbidos y ahora el futuro está abierto.

Gringo2.jpg La última foto. El Gringo deja la cancha junto a sus jugadores tras perder ante Godoy Cruz. Hubo silbidos de parte de los hinchas.

Los datos de Heinze en su 1er año como DT de Newell’s

- La cuenta oficial de twitter del club anunció su llegada el 25 de octubre de 2022. Tuvo casi tres meses para preparar el equipo, ya que recién pudo debutar en un partido por los puntos 83 días después, cuando por la primera fecha de la Liga Profesional 2023, Newell’s empató 2 a 2 ante Platense, en Vicente López (con goles de Ramiro Sordo y Panchito González).

- Lleva entre todas las competiciones 46 partidos dirigidos y desde que se fue Gerardo Martino, luego de salir campeón en el torneo Final 2013 y ser semifinalista de la Copa Libertadores, es el DT que más veces estuvo sentado en el banco leproso en los últimos 10 años.

- En estos 46 cotejos logró 17 triunfos, 15 empates y 14 derrotas. Es decir que obtuvo 66 puntos sobre 138 en disputa: una efectividad del 48 %.

- En el Marcelo Bielsa dirigió 22 cotejos con 10 victorias, 9 pardas y 3 caídas. Sacó 39 unidades sobre 66 (59 %).

- Como visitante, en 23 encuentros, ganó 7, empató 6 y perdió 10. Cosechó 27 puntos de 69 (39 %).

- En cancha neutral solamente jugó un partido que fue ante Claypole en la Copa Argentina y lo perdió 1 a 0 en San Nicolás.

- Participó en cuatro competiciones. En la Liga Profesional 2023 finalizó en el puesto 14 de 28 (ganó 8, empató 11 y perdió 8), en la Copa Argentina 2023 quedó eliminado en 32vos de final, en la Copa Sudamericana 2023 se quedó en el camino en octavos de final frente a Corinthians (triunfó en 5, igualó en 2 y cayó en 1) y en esta Copa de la Liga Profesional ocupa el sexto puesto de su zona (ganó 4, empató 2 y perdió 4).

- Newell’s hizo 47 goles en estos 46 cotejos con Heinze. En 31 de ellos anotó y en 15 no lo pudo hacer. Marcó en 18 encuentros un gol, en 10 dos tantos y en tres partidos hizo 3 goles (los dos con Blooming en la Sudamericana y 3 a 0 contra San Lorenzo).

- Recibió 39 goles en estos 46 partidos. En 20 cotejos terminó con la valla invicta, en 15 le anotaron un tanto, en 9 le convirtieron dos goles y sufrió tres conquistas en dos partidos: Instituto (V) 1-3 y Estudiantes (V) 0-3.

Datos: Carlos Durhand