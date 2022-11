Newell's: Gabriel Heinze, sin demagogia y con frases medidas

Medido en sus palabras y sin deslizar ninguna frase que suene a demagogia, algo de lo cual reniega. Así se mostró Gabriel Heinze durante la primera conferencia como entrenador de Newell’s que brindó pasado el mediodía de este lunes en el salón presidencial del Coloso. Durante apenas un cuarto de hora se explayó en forma escueta ante cada pregunta, sin abundar demasiado sobre el equipo que puede llegar a ver el hincha a partir de la próxima temporada. Por instantes, breves, expresó lo que sentía. “Nunca soñé con estar acá”, aseguró el Gringo ante este nuevo camino que inicia en su carrera como DT, justamente en el club con el cual se identifica. No extrañó entonces que subrayara que “un gran porcentaje” del motivo por el cual decidió volver se debe a “lo que uno siente por este club”. No más que eso. Por momentos pareciera que nada lo conmueve, aunque no necesariamente sea un indicador de que es insensible a lo que le toca vivir.