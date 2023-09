Heinze y su futuro: "Lo que me acerca o aleja es la gente"

Gabriel Heinze, fiel a su postura, manifestó que la derrota frente a Estudiantes no significa ningún quiebre en su ciclo al frente del equipo, a una semana del clásico . “Lo que me va a acercar o a alejar es el cariño de la gente”, planteó el entrenador de Newell's, acerca del única motivo que puede definir su futuro.

“Si es solamente por el resultado, perderé y me iré, me echarán. Y si ganaré, me quedaré. Cada vez que yo decidí venir a esta institución, fueron decisiones que las tomé con el corazón”, señaló.

“Esto puede pasar el fin de semana (por la posibilidad de no continuar). Pero hay algo más importante. Lo que me va a acercar o a alejar es el cariño de la gente, que es lo que más me pesa. Y yo el cariño lo puse en juego desde el primer día que vine, como futbolista y ahora como entrenador. No hablo de respeto, porque la gente me respeta y yo a ellos también. El cariño lo ponés siempre en juego”, añadió.