Hockey: la selección argentina junior, con gemelos rosarinos, clasificó a los cuartos del Mundial

El seleccionado argentino masculino junior de hockey , con los gemelos rosarinos Juan y Lucas Boretti en el plantel, derrotó este lunes a China por 3 a 1, en la última fecha de la fase de grupos y aseguró la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Chennai y Madurai (India).

El triunfo de los Leoncitos fue en el estadio Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium, de Chennai. Con la obtención de la clasificación, jugará por los cuartos de final el viernes 5 de diciembre , con rival todavía a definir.

Argentina finalizó al frente de las posiciones del grupo C, con 7 unidades. Superó a Nueva Zelanda, que reunió la misma cantidad de puntos, por diferencia de gol.

El seleccionado que conduce Juan Gilardi concluyó con una diferencia de gol de +5 (10 goles a favor y 5 en contra), frente a los +3 (11 y 8) de Nueva Zelanda.

Argentina quedó en la primera posición, logro que le dio el pasaje a los cuartos de final, junto a los ganadores de los restantes cinco grupos y a los dos mejores segundos de cada uno.

Nueva Zelanda, escolta en el C, tendrá que aguardar que finalice la tercera fecha para conocer si consigue la clasificación a cuartos de final como uno de los dos mejores segundos.

La victoria argentina sobre China, con una tripleta de Bruno Correa, fue fundamental por el valor de los puntos y por la diferencia de gol conseguida.

Las posiciones finales de la zona C: 1º) Argentina 7 puntos, 2º) Nueva Zelanda 7, 3º) Japón 3 y 4º) China 0.

Los gemelos de Jockey Club

Los gemelos rosarinos Juan y Lucas Boretti, ambos de Jockey Cl7ub, forman parte del seleccionado argentino que compite en el Mundial. El primero estuvo en el banco de suplentes en el partido contra China, mientras que su hermano no firmó planilla.

Juan y Lucas Boretti juegan al hockey en el Jockey Club.

Juan es mediocampista y Lucas es arquero. Ambos fueron campeones este año en el Panamericano junior de Asunción del Paraguay.