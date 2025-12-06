Máxima emoción en la definición de Abu Dabi, con Franco Colapinto de espectador

Franco Colapinto tuvo su peor clasificación del año en Abu Dabi y largará último. Será testigo de un final a toda orquesta con Max Verstappen en pole

Franco Colapinto no pudo hacer rendir en Abu Dabi a un Alpine que ya dio sobradas muestras de que está para el museo.

Los extremos se vivieron claramente en la clasificación de Abu Dabi . En uno, un enorme Max Verstappen humillando a los McLaren con una pole increíble. En el otro, un desdibujado Franco Colapinto sin chances de pelear nada, cometiendo excesos y quedando último, muy lejos del otro peor auto de la grilla, el Alpine de Pierre Gasly.

Para uno, será la oportunidad inesperada de defender en pista en la última carrera del año su título de campeón. Para el otro, tratar de tener un cierre digno con lo mejor que tuvo en este año difícil de re inserción en la Fórmula 1: el ritmo de carrera. De hecho, el argentino finalizó todos los grandes premios que largó. Solo en Silverstone no pudo hacerlo porque ni siquiera pudo salir del box.

Los problemas de Colapinto empezaron el mismo viernes. Después de una buena FP1, donde finalizó a solo 0,370s del mejor tiempo de Lando Norris , ya en la FP2 apenas pudo mejorar una décima su registro, cuando todo el mundo bajaba en torno a un segundo.

Lo único positivo ese día fue que finalizó adelante de Gasly por casi dos décimas, pero había mucho trabajo por hacer.

Al menos para Gasly hubo mejoras desde el inicio del sábado, donde en la última práctica sí superó a Colapinto claramente por 429 milésimas. Que no le alcanzaba a Alpine para salir del fondo.

La situación se repitió en la Q1, donde los autos franceses finalizaron 19° y 20°, de nuevo con el francés adelante del argentino y casi por la misma diferencia: 422 milésimas.

Además, Colapinto tuvo dos penalizaciones, ya que le quitaron sus dos primeros tiempos sobre tres posibles por excederse en los límites de pista en la curva 1. A Gasly le pasó lo mismo en su segundo intento, el primero con gomas blandas porque su primero insólitamente lo hizo con gomas medias.

Más allá de la quita de tiempos del argentino, ninguno de ellos lo hacía pasar a la Q2. Y el último, el único que pudo cerrar sin problemas, fue el mejor suyo del fin de semana pero muy lejos de todo. De Gasly, al cabo penúltimo, y de pasar por supuesto el corte, quedando a medio segundo de Yuki Tsunoda, el 15°.

De nuevo, un sufrido Colapinto explicaba lo mismo del viernes. Que no entendía porqué no podía mejorar y que no tenía nada de grip en el tren trasero. Gasly a su vez señalaba que se sentía bien con el auto, que fue lo mismo que decir que más de lo que le extrajo era imposible.

Otros que la vienen sufriendo

De esta forma, los Alpine estarán un poco lejos para ver qué pasará en esa primera curva, donde se supone que Verstappen tomará la punta, Lando Norris no arriesgará a ir por ella desde el segundo cajón y habrá que ver qué hace Oscar Piastri desde la tercera colocación.

Además de los Alpine, hay otros habitué a los últimos lugares en este cierre de año.

Increíblemente, o no tanto, uno de ellos es Lewis Hamilton, que nunca pudo adaptarse en Ferrari y fue superado sistemáticamente por Charles Leclerc, quien partirá 5°. Por tercera vez seguida fue eliminado en la Q1, con el agravante de que en Abu Dabi fue el único que se accidentó. Fue en la FP3, cuando perdió el auto en la curva 9 y se estampó contra las protecciones rompiendo la suspensión delantera.

El otro es Alex Albon. Desde que Carlos Sainz le encontró la vuelta al Williams tras su buen paso por Ferrari, el tailandés está mostrando lo mismo que le pasó cuando irrumpió el rookie Colapinto. Comete errores, de hecho el argentino los viene padeciendo como en Bakú o en la reciente largada de Qatar, perdió incidencia y también quedó afuera.

Toda la emoción contenida en la largada

Si Colapinto está para sufrir, por otras razones los pilotos de McLaren no podrán dormir, viendo como se agigantó la figura de Verstappen desde el regreso del parón del verano europeo.

El tetracampeón alcanzó la posición de escolta luego de Qatar, cuando llegó a estar a 104 puntos del entonces líder Piastri, al que desplazó. Quedó a 12 puntos de Norris y 4 por delante del australiano.

Max debe ganar, claro, y esperar que Norris baje de posiciones de podio. Piastri precisa lo mismo y que su compañero baje del 5° puesto. Por eso la gran expectativa es ver si McLaren seguirá con su tesitura de darles libertad a sus pilotos de pelear o bien el australiano se dedicará a cuidarle las espaldas al inglés para que un George Russell, que larga 4°, no interfiera. Tal vez esa decisión se tome de acuerdo a cómo pasan la primera curva.

Es que a Piastri no le queda otra que arriesgar para ser campeón, y eso significa superar a Norris primero e ir por Verstappen después. Muchas cosas deben darse, por eso no sería nada extraño que esta vez sí haya juego de equipo.

Sea como sea, la emoción estará a flor de piel cuando se apaguen los semáforos. Atrás a Colapinto solo le cabe ir mejorando, pero adelante estarán todas las miradas. Esa primera curva decidirá casi todo. Un final de año espectacular para un fin de ciclo de la Fórmula 1 que en el 2026 cambiará por completo, algo que el argentino espera con los brazos abiertos. Mientras tanto, a disfrutar.