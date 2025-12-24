"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

En 2022 reveló que operó a sus espaldas para desplazarlo del cargo que ocupaba en un equipo con el que había salido campeón.

El director técnico Martín Anselmi es rosarino e hincha de Newell's. Su último club fue Porto de Portugal.

Antes de las elecciones en Newell's, varios candidatos dijeron que su principal candidato a dirigir el equipo era Martín Anselmi. El director técnico rosarino tenía un plus, ya que en varias oportunidades dijo públicamente que su sueño es trabajar en el club en algún momento.

Sin embargo, una vez que pasaron las elecciones e Ignacio Boero se hizo cargo de la institución, las posibilidades de contratar al ex-Independiente del Valle, Cruz Azul y Porto se diluyeron. Previsiblemente, fue por una cuestión económica: en el Parque no pueden pagar el salario de un entrenador cotizado.

Además, Anselmi evaluaba por esos días varios ofrecimientos de trabajo. Y pronto se supo que ya tiene nuevo empleo: será el entrenador del Botafogo, el equipo brasileño que en 2024 obtuvo su primera Copa Libertadores.

Anselmi ya fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico del Fogao y comenzará a trabajar el 4 de enero. Sin embargo, su llegada al equipo de Río de Janeiro le deparó una crítica inesperada.

Renato Paiva contra Martín Anselmi

Quien en su momento le pegó duro fue Renato Paiva, un entrenador portugués que condujo al Botafogo entre febrero y julio de este año. Y lo recordó este miércoles el portal de deportes del diario O Globo.

Paiva era el director técnico de Independiente del Valle en 2022 y venía de conquistar varios títulos con el equipo ecuatoriano. Cuando fue despedido, quien lo sucedió fue Anselmi. Ese año, el club salió campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana de la mano del técnico rosarino.

"Independiente del Valle tenía un entrenador, era yo, pero Anselmi hacía todo lo posible para entrar. Constantemente hacía cosas para llegar al cargo. Como persona me decepcionó", dijo Paiva en una entrevista que concedió en aquel tiempo.

Según Paiva, Anselmi aprovechaba cada traspié del equipo para intentar desplazarlo. "Tengo que hacerlo público porque lo hizo a mis espaldas y está muy mal. Creo que hay códigos de ética en todas las profesiones", dijo en aquel momento.