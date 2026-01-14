La Capital | Ovación | Dakar

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

El piloto argentino está a menos de un minuto del líder en la clasificación general en la recta final de la travesía del Dakar

14 de enero 2026 · 15:27hs
Luciano Benavides está con chances de hacer historia en el Dakar.

El argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) tuvo una muy buena actuación en la etapa 10 del Rally Dakar, donde terminó en la tercera posición, y escaló al segundo lugar en la clasificación general.

Benavides, que quiere hacer historia para ganar su primer Rally Dakar, registró un tiempo de 4 horas, 19 minutos y 47 segundos en la etapa que tuvo un total de 420 kilómetros, de los cuales se cronometraron 368.

Este tiempo le permitió finalizar tercero en la etapa, a solo cuatro minutos y cuatro segundos del ganador, que fue el francés Adrien Van Beveren.

En lo que respecta a la clasificación general, Benavides escaló a la segunda posición, ya que el australiano Adam Sanders (Red Bull KTM), quien lideraba, sufrió una fuerte caída, perdió varias posiciones y quedó prácticamente sin chances de pelear por el título.

El nuevo líder de la general es el estadounidense Ricky Brabec (Honda), aunque le saca solo 56 segundos a Benavides a falta de tres etapas para el final de una de las competiciones más exigentes en el mundo del automovilismo.

La etapa 11 del Rally Dakar se llevará a cabo este jueves y constará de un extenso recorrido de 883 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah.

Al-Attiyah, cada vez más cerca de una nueva consagración en autos

El catarí Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) finalizó segundo en la etapa 10 en la categoría de autos, donde lidera en la clasificación con 12 minutos exactos de ventaja sobre su escolta, el sudafricano Henk Lategan (Toyota).

De esta manera, Al-Attiyah, quien tiene como copiloto al belga Fabian Lurquin, está cada vez más cerca de su sexta consagración en el Rally Dakar, donde ya se coronó en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023).

Cavigliasso se ilusiona con dar pelea en Challenger del Dakar

En tanto, el argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) terminó cuarto en la etapa 10 de la categoría challenger del Rally Dakar y se ilusiona con un milagro que le permita soñar con una nueva consagración.

Cavigliasso, que tiene como copiloto a su esposa Valentina Pertegarini, registró un tiempo de 5 horas, 18 minutos y 57 segundos, para finalizar a cuatro minutos y dos segundos del ganador de la etapa, que fue el neerlandés Paul Spierings (Rebellion).

Sin embargo, la gran noticia para el argentino fue la floja actuación del español y líder de la general, Pau Navarro (Odissey Academy), a quien le descontó poco más de 20 minutos.

A falta de solo tres etapas para el final de la competición, Cavigliasso se encuentra cuarto en la general a 51 minutos de Navarro, por lo que no tiene margen de error en esta recta final.

