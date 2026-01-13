Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga Nacional masculina

Los equipos rosarinos de vóley se impusieron en sus respectivos compromisos y picaron en punta en la Liga Nacional

La localía en Calzada le cayó bien. Normal 3 hizo los deberes y despachó a sus rivales de la primera fecha de la Liga Nacional de Vóley.

El primer fin de semana de la Liga Nacional de Vóley Masculina (LNVM) Copa Lusqtoff 2026 tuvo como grandes protagonistas a Sonder y Normal 3, que consiguieron sumar los seis puntos en juego. Citta, el otro equipo de la Asociación de Vóley de Rosario, jugó de visitante y tuvo una de cal y una de arena.

En su debut, Sonder se impuso en La Fábrica a Ateneo Mariano Moreno 3-0, con parciales 25/15, 25/17 y 25/14. En su segunda presentación, Sonder venció a Infernales Vóley 3-0 con parciales de 25/11, 25/19 y 25/17.

“Ví muy bien al equipo, con un nivel muy bueno. Había un poco de ansiedad, propia del debut, pero en los dos partidos, más allá de que se ganó y se ganó bien, se vio un equipo sólido, sin flaquear demasiado, algo que suele pasar en partidos como éstos”, dijo Michele Veracio, capitán del tricolor, que volverá a presentarse el próximo sábado, ante Ferro Carril Oeste, en condición de visitante.

Normal 3 y el inicio

Por su lado, Normal 3 arrancó la campaña venciendo en el Club Calzada a Infernales Vóley 3-0, con parciales de 25/16, 25/16 y 25/22 y luego le ganó a Ateneo Mariano Moreno, también 3-0, con parciales 25/19, 25/21 y 25/23.

“El debut ante Infernales tuvo la incertidumbre de saber si podíamos plasmar en la cancha lo que habíamos entrenado. Con el correr de los minutos nos dimos cuenta de que sí y así pudimos construir una justa victoria. El domingo, ante Ateneo, fuimos nuevamente por los tres puntos y todo salió como esperábamos para cerrar un gran finde”, destacó el líbero Juan Cruz Baldellou, capitán del equipo de la Escuela.

Normal 3 volverá a jugar el próximo sábado, cuando enfrente a Estudiantes en la ciudad de las diagonales.

Citta, en tanto, tropezó en el comienzo cayendo ante Ferro Carril Oeste por 2-3 en el tie break, con parciales de 27/25, 25/15, 17/25, 20/25 y 15/12. Luego, el equipo de Villa Constitución logró recomponer su imagen con un sólido triunfo ante Estudiantes en el estadio J. L. Hisrchi de La Plata por 0-3 (18/25, 17/25 y 16/25).

“Con Ferro ya habíamos tenido una experiencia en diciembre, cuando nos cruzamos en un torneo preparativo en Jujuy. Esa vez perdimos 3-2 y llegamos a esta primera fecha con la intención de cambiar ese resultado. El equipo viajó incompleto, con un solo opuesto (un pase que no llegó por un problema entre los clubes) y lo sintió. Arrancamos perdiendo 2-0 con un set muy parejo que se nos escapó por poco y un segundo set bastante inclinado para ellos; pero después revertimos la situación ganando el tercer y cuarto sets. El partido se nos escapó en el tie break, pero al menos nos pudimos traer un punto de visitante que, esperemos, nos va a servir. Ante Estudiantes, el equipo pudo hacer todo lo que venía entrenando y se llevó los tres puntos con un 3-0 medianamente cómodo”, enfatizó Diego Pellegrino, capitán de Citta.

Los próximo compromisos del equipo villense serán en condición de local. Anoche al cierre de esta edición enfrentaba a Infernales Vóley, mientras que el jueves 15 hará lo propio con Ateneo Mariano Moreno.

Voley2 En La Fábrica, Sonder se hizo fuerte y venció a Ateneo y a Infernales Vóley.

>>Leer más: Vóley: con Sonder, Normal 3 y Citta, arranca la Liga Nacional masculina

Los resultados

En los restantes partidos de la Zona B los resultados fueron los siguientes: Estudiantes 3, Gimnasia y Esgrima Santa Fe 1 (27/25, 25/20, 22/25 y 25/21) y Ferro Carril Oeste 0, Gimnasia y Esgrima Santa Fe 3 (17/25, 21/25 y 28/30).

En la Zona A, los marcadores fueron: Lanifur 3, Libertad 2 (22/25, 26/24, 25/22, 20/25 y 15/10); La Calera 2, Villa Dora 3 (25/18, 19/25, 25/20, 23/25 y 12/15); Echagüe 3, Unión Vecinal de Trinidad 1 (15/25, 25/13, 28/26 y 25/20); Paraná Rowing 3, Obras de San Juan 1 (21/25, 25/20, 25/17 y 25/21); Lanifur 1, Villa Dora 3 (25/27, 20/25, 25/23 y 20/25); La Calera 3, Libertad 2 (23/25, 25/16, 25/23, 21/25 y 15/13); Paraná Rowing 3, Unión Vecinal de Trinidad 0 (25/20, 25/18 y 25/13) y Echagüe 2, Obras de San Juan 3 (20/25, 25/21, 25/23, 27/29 y 12/15).

La Liga Femenina de vóley

La Liga Argentina Femenina está a la vuelta de la esquina. La competencia comenzará el próximo sábado 17, jornada en la que jugarán los dos equipos rosarinos participantes ya que Náutico Sportivo Avellaneda visitará a San Lorenzo desde la 19 y Sonder hará lo propio con Vóley Banco Provincia de La Plata a partir de las 21.

Los planteles rosarinos quedaron integrados de la siguiente manera

Sonder: Irene Verasio, Constanza Galimberti, Martina Quinteros, Agustina Torriginiani, Reibeth Artigas, Camila Aguilar, Antonella Cataldo, Marian Ovalle, Valentina Bini, Martina Ghio, Carolina Pelozo, Amparo Olives, Agustina Luengas, Lucia Mezzo, Virginia Beguiristain, Candelaria Gutiérrez, Valentina De la Fuente, Catalina Castelli, Victoria Izaguirre y Micaela Gallo. Staff: Luciano Verasio (entrenador), Roberto Chida y Marcia Scacchi (asistentes), Sebastián Parolín (preparador físico), Yamila Campora (médico), Carolina Rodríguez (kinesióloga), José Luis Pecce (estadístico) y Lucia Müller (Presidente de Delegación).

Náutico Sportivo Avellaneda: Valentina Tedeschi, Isabella Curado, Sofia Peterlin, Rocio Mauri, Emilia Luchessi, Delfina Sauro, Martina Costantini, Nina Vorobiof, Miquelina Sbaisero, Delfina Arlego, Guadalupe Cereda, Avril Chort, Valentina Romero, Pilar Giménez, Valentina Rodríguez, Delfina Lunghi, Kiara Principato, Mia Zonca, Laura Rojas Ospina y Juliana Gigena. Staff. Renzo Briozzo (entrenador), Guido Bianchi y Roberto Arias (asistentes), Carlos Trovato (preparador físico), Ignacio Albornoz (kinesiólogo), Tatín Lara (estadístico) y Evangelina Fernández (Presidente de Delegación).

La Liga, que tendrá 16 equipos participantes, se jugará con el mismo formato de la edición anterior con una fase de ida todos contra todos, en parejas, y luego será el turno de los playoffs y permanencia.

Además de Náutico y Sonder jugarán River Plate, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Estudiantes y Gimnasia y Esgrima de La Plata (el campeón defensor), Vóley Banco Provincia de La Plata, Instituto, San Isidro, Club Bell, CEF 5 La Rioja, Villa Dora y Bahiense del Norte.