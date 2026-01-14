La nueva era del Real Madrid arrancó con una derrota ante Albacete, de la segunda división

El gol de Mastantuono no le alcanzó al Merengue en el debut de Arbeloa como técnico

Álvaro Arbeloa tuvo un comienzo desastroso como nuevo entrenador del Real Madrid, que cayó por 3 a 2 ante el Albacete (de la segunda división española) y quedó fuera de la Copa del Rey en los octavos de final.

El ex-River Franco Mastantuono convirtió uno de los goles en el debut de Arbeloa, quien el lunes fue designado para reemplazar a Xabi Alonso tras un caótico período de ocho meses al mando.

“En este club empatar ya es malo, es una tragedia, imagínate pues una derrota como ésta”, reconoció Arbeloa, y añadió: “Es dolorosa y estoy seguro que todos nuestros aficionados lo están, y más cuando lo haces con un equipo de una categoría inferior, aunque aquí ya sabemos la dificultad que te propone cualquier equipo”.

Arbeloa recibió algunas críticas por dar descanso a muchas de sus principales estrellas, incluyendo a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo. Vinícius Júnior jugó desde el arranque, pero fue mayormente ineficaz ya que el Madrid tuvo dificultades para crear oportunidades de gol.

Arbeloa dijo que no se arrepiente sobre su elección de equipo. “Estoy muy contento con los jugadores que he salido a jugar. Tengo una plantilla de futbolistas extraordinarios, es un privilegio y un lujo poder entrenarles. Estoy convencido de que la convocatoria era la correcta y lo volvería a hacer una y mil veces”, indicó.

Y añadió: “Para ellos yo creo que no es fácil tan sólo con un día, con un nuevo entrenador, pues intentar hacer todo lo que les he pedido. Y como he dicho, pues me siento el máximo responsable de esta derrota y para mí pues lo importante es empezar a trabajar, a recuperarles sanitariamente y también físicamente”.

Albacete se encuentra en el 17º puesto en la clasificación de la segunda división de 22 equipos. No había ganado en cinco partidos consecutivos en las distintas competiciones.