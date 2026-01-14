La Capital | Ovación | Real Madrid

La nueva era del Real Madrid arrancó con una derrota ante Albacete, de la segunda división

El gol de Mastantuono no le alcanzó al Merengue en el debut de Arbeloa como técnico

14 de enero 2026 · 23:24hs
La nueva era del Real Madrid arrancó con una derrota ante Albacete, de la segunda división

Álvaro Arbeloa tuvo un comienzo desastroso como nuevo entrenador del Real Madrid, que cayó por 3 a 2 ante el Albacete (de la segunda división española) y quedó fuera de la Copa del Rey en los octavos de final.

El ex-River Franco Mastantuono convirtió uno de los goles en el debut de Arbeloa, quien el lunes fue designado para reemplazar a Xabi Alonso tras un caótico período de ocho meses al mando.

“En este club empatar ya es malo, es una tragedia, imagínate pues una derrota como ésta”, reconoció Arbeloa, y añadió: “Es dolorosa y estoy seguro que todos nuestros aficionados lo están, y más cuando lo haces con un equipo de una categoría inferior, aunque aquí ya sabemos la dificultad que te propone cualquier equipo”.

Arbeloa recibió algunas críticas por dar descanso a muchas de sus principales estrellas, incluyendo a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo. Vinícius Júnior jugó desde el arranque, pero fue mayormente ineficaz ya que el Madrid tuvo dificultades para crear oportunidades de gol.

Arbeloa dijo que no se arrepiente sobre su elección de equipo. “Estoy muy contento con los jugadores que he salido a jugar. Tengo una plantilla de futbolistas extraordinarios, es un privilegio y un lujo poder entrenarles. Estoy convencido de que la convocatoria era la correcta y lo volvería a hacer una y mil veces”, indicó.

Y añadió: “Para ellos yo creo que no es fácil tan sólo con un día, con un nuevo entrenador, pues intentar hacer todo lo que les he pedido. Y como he dicho, pues me siento el máximo responsable de esta derrota y para mí pues lo importante es empezar a trabajar, a recuperarles sanitariamente y también físicamente”.

Albacete se encuentra en el 17º puesto en la clasificación de la segunda división de 22 equipos. No había ganado en cinco partidos consecutivos en las distintas competiciones.

Noticias relacionadas
Argentino abrochó la contratación de  José Previti al frente del primer equipo

Argentino confirmó a José Previti para dirigir el equipo en la Primera C

PSM Fútbol. Los verdinegros enfrentarán a Ben Hur de Rafaela, el próximo domingo en su estadio.   

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Alejo Veliz anotó un gol ante Almirante Brown en el amistoso de Central en Arroyo Seco.

Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Un hincha de Central se lleva una de las luces que hasta 2025 iluminó el Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Lo último

La nueva era del Real Madrid arrancó con una derrota ante Albacete, de la segunda división

La nueva era del Real Madrid arrancó con una derrota ante Albacete, de la segunda división

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio se renovarán las bocas de expendio actuales. Aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario
La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Ovación
Newells presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club
Ovación

Newell's presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club

Newells presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club

Newell's presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club

Argentino confirmó a José Previti para dirigir el equipo en la Primera C

Argentino confirmó a José Previti para dirigir el equipo en la Primera C

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea