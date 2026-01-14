Argentino confirmó a José Previti para dirigir el equipo en la Primera C esta temporada

El Garza venía trabajando en las divisiones inferiores de AFA y la reserva de Argentino. Será la segunda vez que se hace cargo del plantel profesional

José Previti fue confirmado por el club Argentino en sus redes sociales

La institución de barrio Sarmiento confirmó a José Previti como técnico de Argentino para afrontar el nuevo torneo de la Primera C, que comenzará el 21 de febrero. Para el Garza Previti será la segunda vez al mando del Salaíto. La anterior se dio en el 2015.

En la edición del 2 de enero, La Capital había adelantado sobre la posible llegada del experimentado entrenador para ocupar el cargo de técnico de los albos, tras la salida de Gerardo Martino (hijo) al frente del equipo.

El DT llegó de la mano de Daniel Fagiani para integrar el cuerpo técnico en octubre del 2023 como ayudante de campo. Ya en el 2024, tras una mala campaña, el Indio Fagiani renunció a su cargo.

Fue así que José Previti se hizo cargo del plantel de manera interina y ganó los tres partidos que disputó, ante Victoriano Arenas (1-0), Central Ballester ( 2-0) y Sportivo Barracas (1-0).

Previti dirigió tres partidos con sendos triunfos

Pero la gerenciadora luego apostó a Gerardo Martino (hijo) a pesar de los buenos resultados de Previti. La campaña fue muy regular, el equipo logró clasificar al Reducido pero el novato técnico no tuvo la muñeca para llevar muy alto a la entidad de barrio Sarmiento.

El Garza Previti ya tuvo otra etapa en el club como DT confirmado. Fue en 2015, elegido como técnico por la subcomisión de fútbol de Argentino (a cargo de Abel Piva), para conducir al equipo que disputaba la Primera D.

El experimentado entrenador además dirigió a Pablo VI, bicampeón de la Asociación Rosarina de Fútbol en la temporada 2013/2014.