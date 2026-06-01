Guía para el Mundial 2026: todos los cambios que se aplicarán en el VAR y el arbitraje

Las autoridades confirmaron varias modificaciones en el reglamento para esta Copa del Mundo, que buscarán disminuir las interrupciones del juego

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las selecciones que participarán ya se preparan para comenzar la competencia, por lo que prestan especial atención a los cambios de reglamento . En las últimas horas, la International Football Associarion Board (IFAB) dio a conocer nuevas normativas y las ya anunciadas tuvieron sus primeros registros .

Durante el amistoso entre Japón e Islandia de este domingo, se marcó el primer antecedente de la “regla de los 10 segundos” que obliga a los futbolistas a abandonar rápidamente el campo de juego al ser sustituidos . En caso de demorarse, el reemplazante deberá esperar fuera de la cancha un minuto y el equipo deberá jugar con uno menos hasta que se cumpla el tiempo de sanción.

En tanto, otras nuevas iniciativas arbitrales promoverán que el juego sea lo más fluido posible y penalizarán las pérdidas de tiempo , tal como comunicó el presidente de la Comisión de Árbitros de la Fifa, Pierluigi Collina.

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“Estas iniciativas van contra la discriminación, el intento de pérdida de tiempo, mejorar la relación con el jugador o la experiencia del aficionado”, explicó el italiano según consignó el medio español Marca.

Menos interrupciones del juego

Uno de los objetivos principales de la Fifa de cara a esta Copa del Mundo es eliminar, en la medida de lo posible, las interrupciones innecesarias del partido. Por eso, además de la mencionada “regla de los 10 segundos” en las sustituciones, desde hace unos meses comenzó a regir la regla de los 8 segundos para los arqueros, la que otorga un tiro de esquina al rival una vez que se excede ese tiempo.

Esta iniciativa se aplicará también para los saques laterales, cuando un jugador retrase el juego deliberadamente. Cuando el árbitro indique mediante un gesto o silbato, comenzará la cuenta de 5 segundos para que se ejecute el saque de banda. En caso de no cumplirse, el mismo será concedido al equipo rival. Esta medida también funcionará con el mismo tiempo para los saques desde el arco (tiro de esquina para el rival).

Por otro lado, cuando un jugador recibe atención médica (a excepción de que el rival sea amonestado o expulsado), deberá abandonar el campo de juego y permanecer un minuto afuera antes de poder volver a entrar. Esta medida permite que los médicos evalúen mejor al futbolista. De la misma manera, ante el pedido de un arquero, sus compañeros no podrán acercarse al banco de suplentes para recibir indicaciones del cuerpo técnico.

Demora arbitro mundial (1) Las nuevas medidas buscan reducir las interrupciones del juego. AP

Cambios en los protocolos del VAR

A su vez, las autoridades optaron por ampliar las situaciones en las que el VAR puede intervenir y llamar al árbitro principal para realizar una revisión de campo. Estos casos incluirán los momentos en que una tarjeta roja resulte de una decisión claramente incorrecta en lo relativo a la segunda amarilla y permitirá retirar la segunda amonestación.

Otro mecanismo de corrección rápida desde la cabina será ante los casos en los que se otorgue mal un tiro de esquina, ya que la decisión podrá ser corregida antes de que se ejecute el córner, en un lapso que no supere los 10 ó 15 segundos de demora.

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Asimismo, la IFAB informó que el VAR podrá sancionar a los jugadores por cometer infracciones aunque la pelota no esté en juego, en los casos en que “las infracciones evidentes cometidas por el equipo atacante antes de que el balón entre en juego en un saque de esquina o un tiro libre que tengan un impacto directo en un gol, un penal o una sanción disciplinaria”.

En los mencionados casos, desde la cabina recomendarán una revisión sobre el terreno de juego en la que, si el juez principal determina que hubo infracción antes de que el balón entrara en juego, se tomará la medida disciplinaria correspondiente y se repetirá la ejecución.

Más reglas para el Mundial

Una normativa que ya empezó a funcionar en la Copa Libertadores es la pausa de hidratación, la cual tiene lugar a un descanso breve a los 22 minutos de cada tiempo para que los futbolistas puedan hidratarse.

En cuanto a la discriminación, los jugadores que se tapen la boca en situaciones de discusiones con rivales serán expulsados, con una medida busca combatir el racismo.

Finalmente, tras el polémico caso de Senegal ante Marruecos en la Copa Africana de Naciones, los futbolistas que se retiren del campo de juego en forma de protesta por una decisión arbitral serán expulsados y, si el equipo realiza esta acción en conjunto, se le daría el partido por perdido.