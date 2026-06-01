El campo aceleró la liquidación y el Gran Rosario en la cima de un ranking mundial

La cosecha sigue en su etapa más intensa y le da impuso al ingreso de divisa. Además se supo que el enclave fluvial y portuario de la región lidera en el mundo

La agroindustria y el campo en general mostraron señales de fuerte dinamismo durante el mes de mayo con la liquidación de la agroexportación con una suba mensual del 7% en mayo respecto a abril hasta alcanzar los u$s 2.677 millones.

Así, el ingreso de dólares creció respecto a abril y fue de u$s 182 millones , gracias sobre todo al avance de la cosecha de soja. Todos son datos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

A pesar del incremento mensual en el ingreso de divisas y un volumen de exportaciones histórico en toneladas, la caída de los precios internacionales impacta en el acumulado de este año como en la comparación interanual. En rigor, en el período enero-mayo ingresaron u$s 10.343 millones, un 12% por debajo del mismo período del 2025.

Según un reciente informe elaborado por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Gran Rosario volvió a posicionarse en 2025 como el principal nodo portuario agroexportador del mundo , al alcanzar embarques de granos, aceites y subproductos por 75,7 millones de toneladas.

Con ese volumen, la región superó a Nueva Orleans, en Estados Unidos, que totalizó 74,8 millones de toneladas, y a Santos, en Brasil, que completó el podio con 60 millones de toneladas.

El dato marca el regreso del Gran Rosario al primer puesto del ranking global luego de varios años en los que la caída de la producción agrícola y las dificultades logísticas asociadas a la bajante del río Paraná habían desplazado a la región al segundo lugar, e incluso al tercero en 2023, durante la histórica sequía.

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El nodo agroexportador del Gran Rosario presenta una configuración única a nivel internacional. En un tramo de 70 kilómetros sobre la vera del río Paraná, entre Timbúes al norte y Arroyo Seco al sur, se concentran 30 terminales portuarias, de las cuales 18 despachan productos agroindustriales.

Esta infraestructura explica buena parte del peso estratégico de la región, desde donde se canaliza una proporción central de las exportaciones argentinas de granos, aceites y subproductos.

De acuerdo con el informe de la BCR, esta concentración portuaria invierte una lógica habitual en el comercio internacional: en lugar de que los granos viajen hasta el mar, son los buques los que ingresan aguas arriba por la Vía Navegable Troncal para cargar directamente en el corazón productivo de la región.

La mercadería recorre en muchos casos más de mil kilómetros desde las zonas de producción hasta el nodo del sur santafesino, donde es procesada y embarcada con destino a más de 150 países.

La integración entre producción, industrialización y logística portuaria se refleja también en la capacidad instalada. El Gran Rosario concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalente al 75 por ciento del total nacional. Pocas regiones del mundo combinan, en un radio tan acotado, semejante escala de infraestructura portuaria, capacidad agroindustrial y flujo exportador.