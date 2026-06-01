Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026 y la vez que se enfrentó a un equipo argentino

El defensor de Nueva Zelanda, que se volvió viral gracias a un influencer argentino, ya superó en seguidores a los All Blacks

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Tim Payne se convirtió en uno de los nombres más comentados del fútbol internacional. El defensor de la selección de Nueva Zelanda pasó de ser un jugador prácticamente desconocido a transformarse en una celebridad digital que acumula cerca de cuatro millones de seguidores en Instagram.

El fenómeno nació a partir de una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini , más conocido como "Elscarso", quien lo presentó como el "jugador menos conocido" de la Copa del Mundo y lanzó una convocatoria para volverlo famoso antes del comienzo del torneo.

La iniciativa se volvió viral en cuestión de horas y colocó a Payne entre las personalidades más seguidas vinculadas al Mundial, incluso por encima de la selección neozelandeza de rugby, conocida como los All Blacks , el cual es el deporte nacional de mayor relevancia en el país de Oceanía.

La carrera profesional de Tim Payne

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland y construyó una extensa carrera profesional en el fútbol oceánico e internacional.

El lateral derecho debutó en las divisiones juveniles de Auckland City en 2010 y posteriormente pasó por clubes de Inglaterra y Estados Unidos. Entre sus experiencias más destacadas aparecen su paso por Blackburn Rovers, equipo del ascenso inglés.

Actualmente juega en Wellington Phoenix, uno de los principales equipos de la A-League, con contrato vigente hasta 2028. Según Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 350.000 euros.

En el seleccionado neozelandés acumula más de 50 partidos internacionales y forma parte de la lista definitiva de 26 convocados que confeccionó el entrenador Darren Bazeley para disputar la Copa del Mundo.

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El antecedente de Tim Payne contra un club argentino

La relación de Payne con el fútbol argentino comenzó mucho antes de su explosión en las redes sociales. En 2014, integró el plantel de Auckland City que disputó el Mundial de Clubes en Marruecos tras conquistar la Liga de Campeones de Oceanía.

En las semifinales del certamen enfrentó a San Lorenzo, campeón de la Copa Libertadores de ese año. El defensor disputó los 120 minutos del encuentro, que terminó con victoria del conjunto argentino por 2 a 1 en tiempo suplementario.

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Ese partido representa el único antecedente oficial de Payne frente a un equipo argentino.

El debut de Tim Payne en el Mundial 2026

El seleccionado neozelandés integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán. Su debut en el Mundial 2026 será ante el combinado asiático el lunes 15 de junio a las 22 (hora argentina). Luego, jugará por la segunda fecha ante los africanos el domingo 21 de junio a las 22 y cerrará la fase de grupos ante los belgas el sábado 27 a las 00.

Todo indica que Tim Payne integrará la formación titular en el estreno mundialista, en el regreso del seleccionado oceánico a una Copa del Mundo después de su última participación en Sudáfrica 2010.

El equipo buscará además lograr dos objetivos históricos: conseguir su primera victoria en un Mundial y avanzar por primera vez a los octavos de final.

Payne fue titular en los dos encuentros más recientes de la selección dirigida por Darren Bazeley, por lo que su presentación de la partida en la Copa del Mundo es muy factible. El conjunto oceánico derrotó 4 a 1 a Chile y luego cayó 2 a 0 frente a Finlandia en la última fecha Fifa de marzo.

Antes del debut mundialista, Nueva Zelanda afrontará dos amistosos preparatorios: este martes frente a Haití y el sábado 6 de junio contra Inglaterra.