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Decomisan más de 50 aves silvestres que se comercializaban ilegalmente en Pérez

Las reina moras, chiviros y cardenales rojos estaban alojadas en un galpón, ahora serán liberadas en su ambiente natural

31 de mayo 2026 · 11:49hs
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Decomisan más de 50 aves silvestres que se comercializaban ilegalmente en Pérez

Más de 50 ejemplares de aves silvestres fueron decomisadas en un galpón de la localidad de Pérez, donde se estarían ofreciendo para la venta.

Los efectivos de la Brigada Ecológica de Rescate Animal de la policía provincial llegaron hasta el lugar alertados por una denuncia que indicaba que en la construcción se realizaba la supuesta comercialización de aves prohibidas.

En total, se decomisaron 53 aves. Las más numerosas fueron las conocidas como Reina Mora, pero también se hallaron Juan chiviro, Mixto, Cardenal copete rojo, Chalchalero, Zorzal, y un total de 19 jaulas de aves, de acuerdo al parte del Ministerio de Seguridad de la provincia.

El lugar estaba a cargo de Guillermo V., quien hizo entrega voluntaria de animales y otros enseres.

Las aves se trasladaron a la base de la Brigada Ecológica, para poner al resguardo a las aves , darle una correcta atención como así también coordinar su liberación en un ambiente adecuado.

En la provincia de Santa Fe, la venta, compra y tenencia de aves silvestres autóctonas están estrictamente prohibidas por la Ley Provincial de Caza y Pesca (Ley 4830) y la Ley Nacional de Conservación de la Fauna (Ley 22.421). Solo se permite la comercialización de especies domésticas o criadas en cautiverio con la debida documentación legal.

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