Pullaro sigue firme y mantiene imagen positiva en Santa Fe

Un estudio de Innova Opinión Pública realizado en abril muestra que la gestión del gobernador santafesino se ubica en buenos números. Diferente es el caso de Milei

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro exhibe en Santa Fe una alta valoración de acuerdo con un estudio realizado por Innova Opinión Pública durante abril de 2026. La misma es superior a la del presidente Javier Milei .

El relevamiento muestra una diferencia clara entre la percepción de la administración provincial y la nacional. Mientras la gestión de Pullaro alcanza una imagen positiva del 53% y una negativa del 45%, el gobierno nacional registra una aprobación del 44% frente a un rechazo del 55%.

La distancia también aparece cuando se consulta por los niveles de confianza. El 47% de los santafesinos afirma tener confianza o mucha confianza en el gobierno de Pullaro , mientras que el 50% manifiesta desconfianza. En el caso de Milei, la confianza alcanza al 39% y la desconfianza asciende al 58%.

La preocupación económica atraviesa prácticamente todos los indicadores del relevamiento. Al ser consultados sobre sus principales necesidades actuales, los santafesinos ubicaron en primer lugar la necesidad de que bajen los precios y poder llegar a fin de mes.

Detrás aparecen la mejora de los ingresos laborales y la posibilidad de acceder a empleos de mejor calidad, configurando un escenario en el que las demandas vinculadas al poder adquisitivo concentran buena parte de las inquietudes ciudadanas.

La encuesta también revela señales de agotamiento frente a la situación económica. El 32% de los consultados aseguró que ya no puede esperar más una mejora de sus condiciones de vida, mientras que apenas el 16% manifestó estar dispuesto a aguardar hasta el final del mandato de Javier Milei para evaluar resultados.

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El deterioro de las condiciones económicas también comienza a impactar en el respaldo político al gobierno nacional. El 15% de los encuestados afirmó que está peor económicamente que hace un año y que dejó de apoyar a Milei. A su vez, un 20% sostuvo que su situación también empeoró, aunque continúa respaldando al presidente.

Otro dato del estudio está vinculado con la percepción de corrupción. El 90% de los encuestados considera que existen hechos de corrupción en el gobierno nacional. La encuesta sugiere que el atributo inicial del presidente, quien promovía la lucha contra la corrupción de la casta, comienza a mostrar señales de desgaste entre los santafesinos, en un contexto de creciente malestar económico y social.

La encuesta de Innova Opinión Pública fue realizada mediante entrevistas domiciliarias presenciales a 1.771 residentes de la provincia mayores de 16 años. El trabajo de campo se desarrolló entre el 11 y el 20 de abril de 2026, con un diseño probabilístico estratificado, un margen de error de 2,39% y un nivel de confianza del 95%.