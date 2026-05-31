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Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como "bomba"

La tripulación anunció un alerta de seguridad y, tras dos horas de vuelo, la aeronave volvió a Nueva Jersey. Finalmente descubrieron que fue una broma de un adolescente

31 de mayo 2026 · 22:37hs
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Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como bomba

Un avión de United Airlines, que cubría la ruta entre Newark (Nueva Jersey) y Palma de Mallorca (España) debió regresar por un dispositivo bluetooth que llevaba como nombre "bomba", según indicaron pasajeros de la aeronave.

A las 17.58 del sábado, el avión despegó del Aeropuerto Internacional Newark Liberty y aproximadamente dos horas después, cuando estaba en medio del Atlántico, regresó al aeropuerto de origen por una emergencia de seguridad.

Según explicaron algunos pasajeros al portal especializado AirLive, la tripulación del avión ordenó a los pasajeros que desconectaran todos los dispositivos bluetooth inmediatamente. Los auxiliares de vuelo explicaron que se trataba de una orden proveniente de las oficinas centrales de United en Chicago y advirtieron que si no se desconectaban todos los dispositivos el avión debería regresar.

"Dijeron que una persona había hecho algo con el bluetooth que ponía en peligro la seguridad del vuelo", explicó un pasajero.

Finalmente dos dispositivos quedaron encendidos, por lo que el comandante tomó la decisión de regresar.

De acuerdo con una grabación de audio de la conversación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, la amenaza fue originada por un dispositivo bautizado con "cierta palabra de cuatro letras". Pasajeros explicaron luego que la palabra en cuestión era "bomb".

Los dispositivos con conexión inalámbrica bluetooth (como auriculares, parlantes, relojes inteligentes y demás) se pueden renombrar, y esta nueva denominación se puede ver desde cualquier dispositivo cercano conectado.

Tras aterrizar en Newark, los pasajeros evacuaron con sus pasaportes y teléfonos mientras el personal de seguridad inspeccionaba la aeronave. Finalmente las autoridades corroboraron que solamente se trataba del nombre de un dispositivo y detuvieron al culpable, un adolescente de 16 años.

Todavía no se conocen los cargos que presentarán, pero podría enfrentar graves consecuencias legales.

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