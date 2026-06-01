Newell's arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

La Lepra continúa con los trabajos de pretemporada y el cuerpo técnico de Frank Kudelka deberá definir la situación de algunos futbolistas

Ya pasó el comienzo de la pretemporada de Newell's , después de las tres primeras sesiones de entrenamientos, donde el plantel rojinegro hizo una readaptación tras las vacaciones. Para lo que viene, tanto Frank Kudelka como su cuerpo técnico deberán dar el primer paso hacia el equipo definitivo .

Después de tres días de prácticas, el plantel tuvo descanso el domingo y retomó este lunes los entrenamientos por la mañana, a puertas cerradas, sin atención a la prensa y en el complejo Jorge Bernardo Griffa.

Con respecto al plantel, a la rescisión de Franco Orozco se le sumó el día viernes la salida de Gabriel Risso Patrón , el lateral que vino en el último mercado de pases del Botafogo de la segunda división de Brasil pasó sin pena ni gloria por la Lepra, donde nunca pudo tener continuidad.

La idea por parte del cuerpo técnico es hacer partidos amistosos , no solo en Rosario, sino también fuera de la ciudad. Por esto, no se descarta la posibilidad de viajar a Buenos Aires la última semana de junio para enfrentar a algunos rivales , aunque todavía no se conocen los nombres.

Pretemporada Newell's El plantel de Newell's inició la pretemporada del Torneo Clausura 2026 el jueves 28 de mayo de 2026. Foto: X/@newells.

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La nueva web y portal de socios de Newell's

A partir de este lunes, los socios y socias de Newell's podrán realizar las gestiones de manera más simple, rápida y ágil, a través de una plataforma desarrollada y gestionada 100% por el club.

El socio y socia, deberá hacer click en el portal ingresando a newellsoldboys.com.ar. El que ya tenía usuario en NewellsPass deberán ingresar el mismo correo electrónico y seleccionar la opción "Recuperar contraseña". Quien nunca tuvo usuario o quiere asociarse, puede crear una cuenta de forma rápida y sencilla.