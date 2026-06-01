Newell's arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

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Martín Rapetti: la economía seguirá "planchada" y el dólar tendrá más presión
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Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023
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Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI
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Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe
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Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo
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Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol
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Cattalini: "Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción"
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El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
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Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago
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Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR