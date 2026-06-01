Monumento a la Bandera: "Faltan detalles finales, se llegará muy bien para el 20 de junio"

Mariano Schor, titular de la empresa encargada de los trabajos, ratificó que el ícono de la ciudad estaría terminado para el 12 de Junio

“Vamos muy bien, estamos con los detalles finales” , afirmó Mariano Schor, titular de la constructora Dyscon que lleva adelante las obras de r efacciones en el Monumento a la Bandera . El empresario para el 12 de junio se estaría desarmando el obrador que está sobre la explanada del paseo “y ya con el ciento por ciento de las tareas concluidas”.

En declaraciones a LT8 , Schor aseguró que esa fecha es la que tienen como meta para entregar el Monumento a las autoridades locales y provinciales para que todo el Monumento quede ya listo y pueda estar operativo para incluso unos días antes del 20 de Junio, el feriado nacional más importante para Rosario.

“ Con una obra que duró tantos años, los rosarinos estábamos acostumbrados a ver el obrador en la explanada del Monumento. Entonces lo fuimos achicando de a poco porque también había que hacer reparaciones donde estaba el mismo obrador. De a poco vamos a ir a acomodando eses sector” , agregó Schor.

Un dato sobre el que fue consultado el empresario tenía que ver con la deuda que el gobierno nacional pudo generar con la constructora por el atraso en los pagos de los certificados de obra. En ese sentido, aclaró: “ La deuda que teníamos contraída con Nación la abonó la provincia de Santa Fe a partir del convenio que se firmó oportunamente. Toda la deuda se pagó y Provincia se hizo cargo de todas las tareas que faltaban”.

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“Cuando Provincia nos anunció que se haría cargo de la obra y nos preguntó si podíamos terminar con todo para el 20 de junio, nosotros dijimos que haríamos lo imposible para hacerlo. Y la verdad es que llegamos muy bien para esa fecha con la obra concluida”, remarcó Schor.

El titular de la empresa Dyscon sostuvo que dentro de muy poco “los rosarinos verán la obra completa y el Monumento se verá como pensó originalmente. No se modificó nada de lo que fue la obra original de Guido y Bustillo. Vamos a tener un Momento renovado en cuanto a restauraciones y con algunas cuestiones modernizadas en la Sala de las Banderas, que tendrá un nuevo sistema de climatización frío y calor que no estuvo contemplado en su construcción original”.

Cuál fue la obra de restauración más complicada en el Monumento

“También se modernizó el ascensor que conduce al mirador de la torre. Se hicieron restauraciones en la cripta, en artículos de bronce, en el Propileo. Se trabajó en el sistema de fuentes, que fue vandalizado, y se cambió a nuevo el sistema de iluminación que hacía muchos años que no funcionaba”, precisó Schor.

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El constructor fue consultado sobre cuál fue la tarea más complicada de toda la obra: "Todas las tareas fueron complicadas. Los trabajos de restauración se deben hacer de una forma muy minuciosa. Los equipos de restauradores que hay en Rosario son muy profesionales. El trabajo se hizo muy a conciencia. Todas las tareas tuvieron sus complicaciones. Restaurar el monumento más importante que tenemos en Rosario fue un orgullo enorme para nosotros.

¿Cuánto durarán las tareas realizadas? “Creemos que los trabajos durarán una buena cantidad de años. Hay que evitar el vandalismo. Ya que invirtieron tantos recursos humanos y económicos, hay que pedirle a los rosarinos que cuidemos este monumento que es uno de los más lindos del mundo. Que lo cuidamos como parte de nuestra casa”.