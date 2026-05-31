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La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda

De la Espriella obtenía el 43,8 % de los votos y Cepeda lograba el 40,9 %. El ballottage será el 21 de junio

31 de mayo 2026 · 19:49hs
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Abelardo de la Espriella se impuso en los comicios colombianos pero no le alcanzó para evitar la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella se impuso en los comicios colombianos pero no le alcanzó para evitar la segunda vuelta.

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primer ronda celebrada este domingo.

Con el 97,58 % del escrutinio, De la Espriella da la sorpresa al obtener el 43,77 %, mientras que Cepeda alcanzaba el 40,88 %. La derechista Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, quedó muy atrás con un 6,91 %, por debajo de lo que le vaticinaban las encuestas.

El cuarto ubicado es Sergio Fajardo, del partido Dignidad & Compromiso, que no llegaba al 5 %, mientras que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López sumaba un 0,91 %.

El calendario electoral establece el próximo domingo 21 de junio para que la población elija en la segunda vuelta electoral entre De la Espriella y Cepeda.

Los comicios de este domingo se celebraron en medio de la preocupación de los colombianos por la violencia protagonizada por los grupos armados.

La Fiscalía General de Colombia investiga un posible caso de coacción a votantes de una zona rural de Coyaima, en el centro-oeste del país, donde presuntamente integrantes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), alzada en armas desde 1964, estarían presionando a la población por determinado candidato.

El ELN anunció un cese al fuego unilateral desde el sábado hasta el martes por las elecciones presidenciales.

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