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Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

El entrenador de Central, Jorge Almirón, valoró la producción del equipo en el semestre y manifestó que "hay potencial para seguir creciendo"

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

31 de mayo 2026 · 19:23hs
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Jorge Almirón reconoció que Estudiantes superó a Central.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Jorge Almirón reconoció que Estudiantes superó a Central.

Central cayó 3 a 0 ante Estudiantes en el estadio Mario Kempes de Córdoba y quedó eliminado de la Copa Argentina en la ronda de 16avos de final. Un caída muy dura tras un semestre muy exigente para el Canalla. En la conferencia de prensa el DT Jorge Almirón fue consultado sobre si la derrota podía condicionar su continuidad en el cargo. Y la respuesta fue clara y sin pelos en la lengua.

"Depende como se vea. Para mí siempre es evaluar y hay muchas cosas positivas. Yo no puedo hacer nada con lo que se puede generar en el entorno, me enfoco en los jugadores y el equipo, hemos dado mucho en este semestre y el equipo tiene mucho potencial para seguir creciendo. Es una dura derrota. Hoy se ve muy negro todo. Pero si uno evalúa no es malo lo hecho. Sé que hoy la gente hizo un esfuerzo enorme para venir y acompañó al equipo. La sensación de los muchachos cuando terminó el partido era un poco de vergüenza, porque uno quiere otro resultado, pero me pongo en la piel de ellos y vengo a la conferencia a dar la cara. Yo armo el equipo, me puedo equivocar y los jugadores hacen que les pido y hoy no se dio. Nadie planifica perder 2 a 0 en 20 minutos, ningún entrenador del mundo. Se dio de esa manera y nos costó reaccionar. Por eso vengo a dar la cara", dijo Almirón, valorando lo hecho en lo que va del 2026.

Además, reconoció: "No es la imagen del equipo de lo que se hizo este semestre. Terminamos mal. La imagen no fue buena. La sensación fue que nos costó mucho competir. Estaba cansado el equipo y el rival jugó mejor. Nos costó mucho el partido, arrancar perdiendo desde el inicio y más que veníamos de un gran desgaste en la altura. No es excusa, pero es una realidad. El equipo este semestre jugó ocho partidos más que el semestre anterior. Jugamos cada 72 horas en el tramo final. Quedó con una mala imagen, pero no hay que empañar lo que se hizo porque el semestre fue muy bueno, clasificados a los octavos de la Libertadores. Es duro, pero los jugadores, sin quejarse, dieron el máximo. El grupo está fuerte".

>>Leer más: Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Almirón: "Hay que valorar lo que se hizo"

"Nos acompañó mucha gente y perder de esa manera entregó una mala imagen. Antes del partido tenía dudas en el armado porque no sabía si los jugadores se iban a recuperar bien. Ahora el equipo necesita descansar, rearmarse y se vendrán muchos partidos también. Hay que valorar lo que se hizo, con muchos partidos muy buenos y jugadores que crecieron bastante", abundó.

En tanto, sobre el trajín que debió afrontar el plantel, contó: "Jugamos el miércoles a la noche en la altura y hay muchos chicos que en la mitad del tiempo estaban con oxígeno. Completamos ese partido y nos recuperamos lo mejor posible. Hoy estuvimos rápido en desventaja, en el segundo tiempo fue más parejo, pero el partido ya estaba roto y era difícil revertirlo".

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¿Por qué no ingresó Quintana?

Sobre Carlos Quintana, que se despidió de Central, dijo que "Carlos se había recuperado sin entrenar de una molestia en el tobillo. Fue su último partido y sentí que no era el momento de meterlo. Por ahí pudo tener una despedida con la gente, pero exponerlo cuando el partido estaba definido y al final con uno menos no me pareció justo para él. Creo que la imagen de Carlos es otra. La gente igual le reconoce todo lo que ha ganado con el club y no hacía falta que entrara".

Lo que viene

Sobre lo que viene, Almirón indicó que "primero los muchachos necesitan recuperarse y descansar para lo que sigue. Alejo (Veliz) y Quintana se van, y hay que ver cómo se hace el rearmado, hay tiempo y la directiva lo entiende. El equipo jugó mucho en poco tiempo. Además llegamos a semifinales del Apertura. La verdad que estoy muy agradecido con la entrega de todos los jugadores".

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