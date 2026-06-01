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Cuándo juega la selección argentina: los amistosos en la previa del Mundial 2026

La Scaloneta ya aterrizó en tierras estadounidenses y comenzó su preparación en Kansas de cara al debut mundialista del próximo martes 16 de junio ante Argelia

1 de junio 2026 · 09:43hs
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La selección argentina jugará ante Honduras e Islandia en la antesala a la Copa del Mundo

La selección argentina jugará ante Honduras e Islandia en la antesala a la Copa del Mundo

La selección argentina iniciará este lunes su preparación para el Mundial 2026 en Kansas, la ciudad que funcionará como base durante la primera fase de la competencia. Con la última llegada de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la noche del domingo, el plantel dirigido por Lionel Scaloni completó su convocatoria y puso en marcha la recta final hacia el debut mundialista.

Este domingo, los futbolistas que arribaron desde Buenos Aires realizaron trabajos livianos en el gimnasio especialmente construido dentro del Origin Hotel Kansas City, donde se hospeda la delegación argentina.

El primer entrenamiento completo del plantel quedó programado para este lunes en el Compass Minerals National Performance Center, complejo que utiliza Sporting Kansas City, franquicia de la MLS.

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Messi estará con el grupo, aunque todo indica que trabajará de manera diferenciada ya que está en etapa de recuperación de la lesión sufrida en el isquiotibial izquierdo en su último encuentro con Inter Miami.

Además de los 26 futbolistas seleccionados para disputar la Copa del Mundo, Scaloni convocó a varios jugadores para entrenarse con el plantel y participar en los amistosos previos al debut.

La lista incluye a: Santiago Beltrán (River), Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Nicolás Capaldo (Hamburgo), y Agustín Giay (Palmeiras). Por su parte, Ignacio Ovando viajó tras disputar con Central el encuentro frente a Estudiantes por la Copa Argentina.

>> Leer más: Quiénes son las nuevas caras en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Los amistosos de Argentina antes del Mundial 2026

Antes del inicio de la Copa del Mundo, la selección argentina disputará dos encuentros amistosos en Estados Unidos para ajustar detalles futbolísticos y físicos.

El primero será ante Honduras el próximo sábado 6 de junio a las 21 (hora Argentina) en el estadio Kyle Field de Texas.

El seleccionado argentino ganó los tres enfrentamientos anteriores frente al seleccionado centroamericano. El antecedente más reciente terminó con una victoria por 3-0 en 2022.

Luego, la Scaloneta se medirá ante Islandia el martes 9 de junio a las 22 (hora Argentina) en el estadio Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn. Este partido marcará un antecedente, ya que será el primer encuentro de fútbol que albergará el estadio en sus 87 años de existencia.

Además, ambos equipos volverán a enfrentarse por primera vez desde aquel recordado empate 1-1 en el debut de Argentina en el Mundial de Rusia 2018.

Cuándo juega la selección argentina en el Mundial

La selección argentina se prepara para iniciar su camino en la Copa del Mundo. Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El calendario de la fase de grupos será el siguiente: el debut de la Albiceleste será el martes 16 de junio a las 22 ante Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, Argentina disputará su segundo partido el lunes 22 de junio a las 14 frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a pocos minutos de Dallas. Finalmente, cerrará la fase de grupos en ese mismo estadio el sábado 27 de junio a las 23 contra Jordania.

La posición final en el grupo definirá el cruce de playoffs. Si Argentina termina primero, enfrentará en 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Este encuentro está pactado para el viernes 3 de julio en Miami.

En cambio, si termina segundo, irá contra el primero del grupo mencionado anteriormente. Ese duelo está programado para el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

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