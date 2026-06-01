El gobierno de Santa Fe destaca "una mejora relativa" en los índices de lectura en las escuelas

El gobierno de Santa Fe presentó este lunes los resultados de la segunda evaluación provincial de lectura realizada a estudiantes de segundo grado de escuelas públicas y privadas de todo el territorio santafesino, que exhibieron, en palabras del ministro José Goity, una "mejora relativa" los índices de lectura.

El relevamiento se realizó en octubre de 2025, alcanzó a más de 52.000 alumnos y logró una cobertura cercana al 98%, una de las más altas registradas en evaluaciones educativas de este tipo.

El Plan Raíz actualmente alcanza a unos 162.000 estudiantes de primero, segundo y tercer grado. Su implementación tiene carácter universal y se desarrolla con los mismos contenidos, materiales y capacitaciones en escuelas públicas y privadas, tanto en ámbitos urbanos como rurales.

Durante la presentación de los resultados de las pruebas que se hizo este lunes en la sede de Gobernación, el titular del área educativa, José Goity, sostuvo que el plan Raiz “incluye la evaluación santafesina de lectura, en la que tienen un rol fundamental las escuelas, los equipos docentes, directivos y de supervisión que son la columna vertebral de todo el sistema”.

Cuáles fueron los resultados de la evaluación

“Los resultados de este año nos brindan una foto de una película. El año pasado presentamos un semáforo donde veíamos una situación crítica que la definimos como catástrofe educativa, porque lo era y hoy sigue siendo difícil. Tenemos chicos y chicas que están en situación crítica en lectura, chicos en transición y chicos que leen bien o muy bien. El nivel crítico bajó un 10,3%. Lo mismo sucedió en el caso de los chicos en transición que cayó a un 5% y los que leen bien o fluidamente aumentó un 22,6%”, reveló Goity.

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El ministro de Educación admitió que a pesar de esos índices positivos “la situación sigue siendo difícil". Amplió: "Todos estos resultados ya están en todas las escuelas. Hace más de un mes presentamos ante todos los equipos de supervisión estos resultados. Es muy importante para retrabajarlos en el sistema educativo. Siempre vamos a priorizar lo que pasa en el aula”.

Lectura de palabras por minuto

Otro de los índices que exhibió el titular del área educativa tuvo que ver con la lectura de palabra por minuto. En cuanto a la cantidad de palabras leídas, la evaluación oficial reveló que hubo una mejora, comparando 2024 con 2025, de 43,2% contra 50,3%, respectivamente. Esos números indican una mejora relativa de lectura de palabras del 16,44% entre 2024 y 2025.

image (2) El ministro de Educación, José Goity.

“El estándar promedio es de 55 palabras. Estamos muy cerca de llegar al estándar internacional. Sabemos que con leer fluidamente no alcanza. Es una condición necesaria para adentrarnos en la comprensión y en el placer por la lectura. Por eso lanzamos el plan de lectura. De la fluidez avanzaremos hacia la comprensión”, subrayó Goity.

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Otro índice que mostró el ministro tuvo que ver cómo fueron los índices de lectura en base a los días de asistencia a clases. Con más de 20 faltas y menos de 20 faltas, el índice crítico de lectura, se ubicó en 46,96% contra 25,99%, respectivamente. Con relación a los chicos que leen en forma fluida o correctamente, el porcentaje fue del 36,60% para los casos de chicos con menos de 20 faltas, contra 22,85% en el caso de los chicos más de 20 faltas.

"Los chicos en las aulas"

“Eso demuestra que con los chicos en las aulas, aprendiendo hacemos la diferencia. Cuando un chico no va a la escuela, no aprende. Por esos es muy importante los días de clases y la regularidad y que defendamos cada día de clases con uñas y dientes. Cuando hay clases es cuando los chicos aprenden, y tenemos que trabajar sobre el ausentismo estudiantil”, destacó Goity.

También el funcionario mostró índices del programa de apoyo a la alfabetización con 11.505 estudiantes alcanzados. Según los números oficiales, el 83% escribieron más palabras en forma correcta. "Tenemos que trabajar en ese 17% que no mejoró. Deben tener dificultades más profundas, pero si no sabemos que existe ese 17% cómo podríamos abordarlos. Podemos decir que hicimos las cosas relativamente bien y podemos constatarlos con esos datos".

Pullaro: "Vamos por el camino correcto"

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que "con esos resultados uno siente que está transitando el camino correcto". Sostuvo, además: "Quiero agradecer el equipo del Ministerio de Educación, pero fundamentalmente a los maestros y maestras que se cargaron este tema tan relevante al hombro y entendiendo que teníamos que trabajar juntos para mejorar la alfabetización en la provincia de Santa Fe".

pullaro prueba de lectura El gobernador durante la presentación de los resultados de las pruebas de lectura Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Pullaro aseguró que Santa Fe "tiene el presupuesto más importante asignado a Educación. Casi el 30% de los recursos de la provincia van al sistema educativo. La única manera de llevar adelante una política pública es si uno la puede medir y en función de esos datos uno puede proyectar los cambios y transformaciones. En Santa Fe se destinaban recursos, pero no teníamos datos que esperábamos. Algo había que hacer. Así surgió el plan Raíz y con mucho esfuerzo se pusieron los ejes sobre la alfabetización".

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"Así vimos cómo los maestros y maestras se apropiaban del plan Raíz, y que el plan dejaba de ser una política de gobierno para ser una política de Estado. Nos da mucho orgullo poder mostrar hoy que estamos construyendo un camino donde los chicos y chicas son sumamente importante con la incorporación de los aprendizajes que es algo fundamental para poder crecer. Ahora, tenemos que destinar recursos del gobierno provincial para ir a buscar a los chicos que no están en las escuelas que tienen más de 20 faltas en un año. Esos chicos y chicas son de sectores más vulnerables", agregó Pullaro.

El gobernador sostuvo que "el enorme desafío es tener un sistema educativo que iguale a la sociedad, y para que eso suceda tenemos que lograr que en toda la base y estratos sociales tener los mismos indicadores de educación. Por eso, el desafío que tenemos es inmenso. A diferencia de dos o tres años atrás, hoy tenemos números, indicadores. Tenemos un equipo docente que está formado de primera calidad y que tiene un compromiso irrenunciable con la educación. Vamos a demostrar al país que aquí las cosas se hacen para tener la mejor calidad educativa de todo el país".