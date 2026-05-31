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Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera la ejecución de obras en más de 100 localidades de alto riesgo

Los trabajos tienen como objetivo reducir riesgos ante lluvias fuertes y continuas, para lograr mayor celeridad en los drenajes.

31 de mayo 2026 · 11:33hs
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Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera la ejecución de obras en más de 100 localidades de alto riesgo

Ante un escenario climático que prevé lluvias superiores a los registros habituales, la provincia continúa ejecutando obras e intervenciones en las localidades con mayor vulnerabilidad hídrica del territorio santafesino.

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, señaló que “desde el inicio de la gestión, la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue priorizar la infraestructura necesaria para mitigar el riesgo hídrico en las localidades más vulnerables. Para ello se trabajó junto a los comités de cuenca, municipios y comunas, apoyados en estudios técnicos que permitieron establecer las prioridades de intervención”.

En ese sentido, el funcionario explicó que “el territorio santafesino presenta condiciones naturales que lo hacen propenso a anegamientos e inundaciones. De las 365 localidades de la provincia, identificamos 100 con mayor nivel de riesgo hídrico. Actualmente, 76 cuentan con obras ejecutadas o en ejecución, mientras que las 24 restantes tienen proyectos en distintas etapas de inicio”.

“El objetivo es proteger a las comunidades y a la producción. Priorizamos las defensas urbanas, la conectividad vial para evitar cortes de rutas y la protección de las áreas productivas”, agregó el ministro.

Acciones para reducir el riesgo hídrico

Las intervenciones incluyen la construcción de desagües pluviales, limpieza y reacondicionamiento de canales, mejoras en alcantarillas y la elaboración de proyectos destinados a optimizar los sistemas de drenaje en todo el territorio santafesino.

Es fundamental actuar de manera preventiva. En gran parte de la provincia, durante los primeros cien días del año ya se superaron los niveles promedio de precipitaciones. Por eso reforzamos tanto las obras como las tareas de mantenimiento para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas hídricos”, sostuvo Enrico.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, recordó que “durante 2024 realizamos Jornadas de Gobernanza Hídrica en las siete regiones de la provincia, con la participación de comités de cuenca, productores, municipios y comunas. Ese trabajo permitió identificar las localidades más vulnerables y establecer criterios objetivos para definir las prioridades de intervención”.

“En 2025, junto con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, fortalecimos las capacidades locales de gestión del riesgo hídrico mediante instancias de capacitación y coordinación con intendentes y presidentes comunales, para mejorar la prevención y la respuesta frente a eventos extremos”, añadió.

Finalmente, Mijich remarcó que “ante un pronóstico que anticipa lluvias superiores a lo normal durante este año, el gobernador Pullaro dispuso reforzar las acciones preventivas y profundizar el trabajo conjunto con los comités de cuenca, municipios y comunas”.

Obras y proyectos en las localidades más vulnerables

Desde el comienzo de la gestión, la Secretaría de Recursos Hídricos avanzó con obras de defensas perimetrales, desagües pluviales y limpieza de canales destinadas a mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos y proteger tanto áreas urbanas como productivas.

Durante 2025 también se planificaron y ejecutaron obras de protección en ocho localidades afectadas por inundaciones, entre ellas María Teresa, Vera y La Chispa. Estos trabajos, financiados mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN), se encuentran en su etapa final de ejecución.

De manera paralela, la provincia avanza con un ambicioso plan de limpieza y mantenimiento de canales troncales, dividido en tres grandes regiones operativas.

En el sur provincial -que comprende los departamentos General López, San Lorenzo, Iriondo, Constitución, Caseros, Belgrano y Rosario- se ejecutarán tareas sobre 322 kilómetros de canales, con impacto en 48 distritos. En la región centro -integrada por los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Martín, San Justo, San Cristóbal, San Jerónimo y parte de 9 de Julio- ya fueron licitados trabajos sobre 356 kilómetros de canales que beneficiarán a 51 localidades. En tanto, en la zona norte -que abarca los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Justo- continúa el proceso licitatorio para intervenir 259 kilómetros de canales, con impacto directo en 17 distritos.

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