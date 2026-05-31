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Aguinaldo 2026: cuatro de cada 10 argentinos lo destinará a pagar deudas y gastos esenciales

Un relevamiento de la consultora Focus Market señaló que el 39% de los consultados utilizará el dinero adicional para sostener su economía doméstica

31 de mayo 2026 · 12:59hs
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El aguinaldo debe saldarse antes de fin de junio.

El aguinaldo debe saldarse antes de fin de junio.

Cuatro de cada 10 argentinos utilizará el aguinaldo de junio para cancelar deudas pendientes o afrontar gastos habituales del hogar. Así lo indicó un relevamiento de Focus Market, que detectó un fuerte cambio en el destino del Sueldo Anual Complementario (SAC) respecto de años anteriores.

El estudio señaló que el 23% de los consultados destinará ese ingreso extraordinario al pago de obligaciones financieras, mientras que otro 16% lo aplicará a expensas, servicios y desembolsos corrientes. De esa manera, el 39% utilizará el dinero adicional para sostener su economía doméstica.

La tendencia aparece en un contexto marcado por el deterioro del poder de compra y el aumento de los incumplimientos registrados en el sistema financiero.

"Los argentinos utilizarán el aguinaldo con un criterio defensivo", afirmó el analista Damián Di Pace, director de Focus Market.

El pago de obligaciones financieras ganó terreno

La cancelación de deudas registró el mayor crecimiento entre los destinos elegidos para el medio aguinaldo.

Según el estudio, el 23% aplicará esos recursos a ese fin. La cifra representa un incremento de 14 puntos porcentuales frente a junio de 2025, cuando apenas el 9% había elegido esa alternativa.

El informe vinculó ese comportamiento con el aumento de las dificultades para cumplir obligaciones crediticias y con el nivel de las tasas vigentes en el mercado.

Qué recomiendan los especialistas para aprovechar el ingreso extra

Nicolás González, director de la plataforma El ABC de tu Dinero, sostuvo que resulta clave establecer prioridades antes de decidir el destino de esos recursos.

Según sus estimaciones, una persona con una remuneración mensual promedio de $1,5 millones recibirá cerca de $750.000 por la primera cuota del SAC.

"Con el aguinaldo, no hay mejor ‘inversión' que reducir los compromisos. Hay que enfocarnos en aquellas deudas de mayor Costo Financiero Total (CFT) o que involucran mayores riesgos de impago. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, suelen tener tasas más elevadas que los créditos personales. También es importante analizar si la deuda se encuentra en instancia prejudicial o judicial y negociar con inteligencia para mejorar las condiciones de pago", planteó.

El especialista sostuvo que cancelar deudas puede resultar más conveniente que destinar esos fondos a otras alternativas de inversión.

La compra de dólares se consolidó entre las principales opciones

La encuesta mostró que el dólar conserva un lugar destacado entre las preferencias de quienes recibirán el SAC.

El 18% de los encuestados manifestó que utilizará parte de esos fondos para adquirir divisas con fines de ahorro. Ese porcentaje ubicó a la moneda estadounidense entre los principales destinos de ese dinero extra que percibirán millones de asalariados durante las próximas semanas.

La encuesta además registró un retroceso de conductas frecuentes en períodos de alta inflación.

Entre ellas aparecen la acumulación de mercadería para consumo futuro y las colocaciones en plazos fijos, opciones que perdieron relevancia frente a otras decisiones financieras.

Cuándo se cobra y cómo se calcula el medio aguinaldo

La legislación establece que los empleadores tienen hasta el 30 de junio para acreditar la primera cuota del aguinaldo. La normativa también contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles. Por esa razón, el pago podrá completarse hasta el 7 de julio.

El cálculo equivale al 50% de la remuneración mensual más alta percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio.

Por ejemplo, una persona que registró como mejor ingreso mensual una suma de $1.200.000 recibirá un aguinaldo de $600.000.

Quienes no completaron los seis meses de actividad percibirán un monto proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Más de 10 millones de asalariados recibirán el beneficio

Datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes a febrero indicaron que 10.022.800 trabajadores registrados accederán al cobro del medio aguinaldo.

De estas personas, 6.198.900 pertenecen al sector privado, 3.372.200 desarrollan tareas en organismos estatales y 451.600 corresponden al régimen de personal de casas particulares.

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