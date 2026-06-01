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Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

A 11 años de la primera movilización, organizaciones feministas volverán a marchar este miércoles. Reclaman por el aumento de las violencias, las desapariciones de mujeres y el retiro de políticas públicas

1 de junio 2026 · 09:42hs
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Ni Una Menos prepara concentraciones en distintos puntos del país

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Ni Una Menos prepara concentraciones en distintos puntos del país

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, atraviesa la convocatoria a una nueva marcha de Ni Una Menos en Rosario. A 11 años del primer 3J, organizaciones feministas volverán a movilizarse este miércoles bajo la consigna "Libres y con vida nos queremos", en una jornada marcada por el reclamo contra los femicidios, las desapariciones de mujeres y adolescentes y el retroceso de las políticas públicas de género.

La movilización partirá este miércoles a las 16 desde la plaza 25 de Mayo y concluirá en la plaza San Martín. La convocatoria es impulsada por la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario, que este lunes volvió a reunirse para ultimar detalles del documento que se leerá al cierre de la marcha.

"Nos seguimos organizando contra la violencia machista, los discursos de odio, el ajuste y la precarización de nuestras vidas", expresaron desde la Asamblea al convocar a una nueva edición del 3J.

Del femicidio de Chiara Páez al caso Agostina Vega

El movimiento Ni Una Menos nació en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en Rufino por su novio. Desde entonces, cada 3 de junio se convirtió en una fecha emblemática para reclamar políticas públicas y denunciar las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

Este año, la movilización llega pocos días después de que se conociera el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en Córdoba. El caso generó conmoción en todo el país y volvió a instalar el debate sobre las violencias machistas, las desapariciones de adolescentes y la necesidad de respuestas estatales eficaces.

>> Leer más: Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Las organizaciones convocantes sostienen que el reclamo por una vida libre de violencias sigue vigente y advierten sobre un escenario marcado por el aumento de la vulnerabilidad social y el retiro de políticas públicas nacionales destinadas a mujeres y diversidades.

Entre los puntos cuestionados, aparecen particularmente la eliminación de programas que dependían del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y afirmó que gran parte del acompañamiento recae actualmente en organizaciones territoriales.

Ni Una Menos en Rosario

La concentración por el Ni una menos comenzará este miércoles 3 de junio a las 15.30 en la plaza 25 de Mayo y media hora después comenzará la marcha hacia la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación. Previamente, desde las 14, se realizará una feria de la economía popular.

Las organizaciones esperan una amplia participación y llaman a "volver a llenar las calles" para reclamar por el fin de las violencias machistas.

"Ni una menos; vivas, libres y desendeudadas nos queremos", resumieron desde la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario.

Embed - Asamblea lesbotransfeminista Rosario on Instagram: "Al grito de justicia por Dulce y Agostina y por todas las que nos faltan!!! este miércoles nos encontramos en las calles. Estamos #Hartas #3j #niunamenos"
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