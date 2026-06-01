Quintana se despidió de Central y ya firmó con otro club del fútbol argentino

El defensor de 38 años cerró su exitoso ciclo con el Canalla y fue anunciado oficialmente como refuerzo de Deportivo Riestra

Carlos Quintana se despidió de los hinchas de Central tras la derrota en Córdoba.

Apenas unas horas después de la derrota 3-0 de Central ante Estudiantes en la Copa Argentina , Carlos Quintana fue oficialmente anunciado como refuerzo de Deportivo Riestra . El defensor cerró su ciclo en Arroyito, pero no pudo sumar minutos en Córdoba para despedirse de los hinchas canallas.

En las primeras horas del lunes, el zaguero bicampeón dio a conocer su malestar con el cuerpo técnico por haber sumado pocos minutos de juego desde su regreso tras la lesión. Apenas unos minutos después, las redes sociales oficiales del Malevo dieron a conocer su fichaje.

“ ¡Carlos Quintana es nuevo jugador de Riestra! El defensor, con último paso por Rosario Central, llega en condición de libre y firmó contrato con el Malevo hasta diciembre de 2027 ”, detallaron.

El defensor de 38 años no sumó minutos en el partido ante Estudiantes.

De esta manera, el futbolista de 38 años continuará en el fútbol argentino al menos hasta finales del próximo año, pocos meses antes de alcanzar las cuatro décadas.

>> Leer más: Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Quintana llegó a un común acuerdo con la dirigencia canalla para ponerle punto final a su contrato inmediatamente, a pesar de que había puesto la firma hasta diciembre de 2026. El propio futbolista reconoció que buscaba “seguir en actividad” y sumar más minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensariestra/status/2061472434742591754?s=20&partner=&hide_thread=false ¡CARLOS QUINTANA ES NUEVO JUGADOR DE RIESTRA!



El defensor, con último paso por Rosario Central, llega en condición de libre y firmó contrato con el Malevo hasta diciembre de 2027.



¡Bienvenido! pic.twitter.com/rE0kdvKKxb — Deportivo Riestra (@prensariestra) June 1, 2026

El primer refuerzo de Central de este nuevo ciclo

El caso de Quintana tiene la particularidad de haber sido el primer refuerzo en esta nueva etapa en Central, desde el triunfo de Gonzalo Belloso en las elecciones y de la asunción de Miguel Ángel Russo como entrenador. Fue el propio Russo quien lo apuntó a finales de 2022, en la previa de las elecciones, mientras Quintaba estaba en Patronato, donde venía de ser campeón de la Copa Argentina.

>>Leer más: Central: la peor despedida de un semestre que tuvo objetivos cumplidos y cuentas en rojo

Ese defensor de por entonces 34 años rápidamente se afianzó en el equipo y no sólo eso, sino que se convirtió en uno de los principales referentes.

Formó una dupla central excepcional junto al uruguayo Facundo Mallo. Ellos fueron grandes bastiones en la consagración de Central en la Copa de la Liga 2023.

Quintana3SSM Quintana fue uno de los pilares del Central campeón de la Copa de la Liga 2023 dirigido por Miguel Ángel Russo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Muchos partidos, goles y asistencias

Desde que llegó a Central, Quintana jugó 113 partidos y anotó siete goles. Pero más allá de los encuentros jugados o los goles convertidos, lo que tuvo siempre fue una entrega absoluta. Y fue eso lo que hizo que los hinchas inmediatamente le tomaran tanto cariño.

Además, tiene cuatro asistencias y dos de ellas fueron nada menos en el clásico, ambas (a Gaspar Duarte y a Jaminton Campaz) en el triunfo 2-1 en el Parque en 2025.

Después de su primer año en Central, con título incluido, Quintana renovó contrato a fines de 2023 por uno más. Lo mismo hizo en 2024 y en 2025. Después de tres años y medio muy buenos para el Canalla y también para Quintana, el jugador se despidió y partió rumbo a Deportivo Riestra.