Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe

El artista santafesino tenía 48 años y era la voz principal de una banda que recorría escenarios de toda la provincia

Este domingo por la mañana, un hombre que conducía una combi murió al chocar contra un camión cisterna que transportaba gas propano-butano, en la autopista Rosario-Santa Fe. El mundo de la cumbia santafesina se encuentra de luto, ya que la víctima fatal fue identificada como Elías Morel , reconocido cantante y líder de una banda de cumbia santafesina.

El siniestro se produjo en el kilómetro 141,5 de la autopista Rosario-Santa Fe , unos 500 metros al norte de la cabina de peaje. Por causas que todavía son materia de investigación, la furgoneta se incrustó en la parte posterior de un camión cisterna que transportaba gas propano-butano, altamente inflamable.

Los operarios del peaje denunciaron inmediatamente el suceso a los oficiales de la Guardia Provincial, quienes cortaron el tránsito vehicular en ambos sentidos ante el potencial peligro que representa una explosión y desviaron la circulación por la ruta nacional 11, donde también se desplegaron efectivos de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo. Según trascendió, la víctima falleció en el lugar. Su cuerpo pudo ser extraído del habitáculo por bomberos y médicos del Sies 107.

Quién era Elías Morel

El hombre que falleció este domingo en un trágico accidente sobre la autopista Rosario-Santa Fe era Elías Morel, cantante de cumbia santafesina de 48 años.

Morel era la voz principal de "El Sabor de la Cumbia". Se trata de una banda santafesina de música tropical que realizaba presentaciones en distintos escenarios de la provincia y de toda la región. El cantante era una figura reconocida dentro de la cumbia santafesina por lo que, tras conocerse la noticia, colegas y referentes del género expresaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elias Morel (@el_sabor_de_la_cumbia9)

>>Leer más: El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

Protocolo por fuga de gas

Los bomberos zapadores policiales llegaron desde el destacamento de la ciudad de Santo Tomé y activaron de inmediato el protocolo ante el peligro de fuga de gas.

Mientras tanto, el operativo sobre la autopista dispuso que el tránsito con destino al norte, hacia la ciudad de Santa Fe, fuera desviado a la altura de Coronda, mientras que los vehículos que circulaban hacia el sur fueron derivados a la altura del kilómetro 144, en jurisdicción de Sauce Viejo