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Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya

En un video con personalidades uruguayas y música de No Te Va a Gustar, la Celeste anunció sus 26 para ir al Mundial

31 de mayo 2026 · 20:29hs
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Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya

“¡Vamos que somos tres millones!”, le grita el conductor y humorista Maxi de la Cruz a un ciclista que pedalea esforzadamente por un camino de tierra. El encapuchado ciclista, que resulta ser el mismísimo técnico de la selección de Uruguay, el rosarino Marcelo Bielsa, gira y le responde asintiendo con la cabeza mientras de fondo suena No Te Va a Gustar haciendo "Cielo de un solo color". El video sirvió como anuncio de la Celeste de su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, que no presentó grandes sorpresas.

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Se confirmó que quedaron afuera tres jugadores que tuvieron mucho protagonismo durante el proceso de las eliminatorias de Sudamérica: los mediocampistas Nahitan Nández y Lucas Torreira y el delantero Facundo Torres. Y dentro de los convocados figuran futbolistas con los que el Loco Bielsa tuvo discrepancias, como el delantero Agustín Cannobio, el zaguero Joaquín Piquerez y el arquero Fernando Muslera, un histórico que disputará su quinto Mundial y que volvió del retiro.

Entre los nombres más destacados de la lista se encuentran baluartes como los volantes Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Giorgian De Arrascaeta, los defensores Ronald Araujo y José María Giménez y el delantero Darwin Núñez.

El figura del entrenador que dirigió a Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica es aún un misterio para el público uruguayo, que en un principio apoyó su contratación y con el correr de su gestión fue ganando amigos y también enemigos, algunos de ellos en la prensa local.

Bielsa protagonizó un enfrentamiento con el goleador histórico Luis Suárez, ya retirado de la selección, tras la Copa América de 2025. Suárez acusó al rosarino de desmantelar la armonía de la concentración mediante un trato “distante y deshumanizado” hacia los futbolistas y los empleados de la selección, lo que obligó a Bielsa a brindar explicaciones ante los medios.

Uruguay debutará el 15 de junio ante Arabia Saudí en Miami y después enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio en el mismo escenario. Cerrará el Grupo H el 26 del mismo mes ante México en Guadalajara, México.

Los 26 de la Celeste

Arqueros: Fernando Muslera (Estudiantes), Sergio Rochet (Internacional) y Santiago Mele (Monterrey).

Defensas: José María Giménez (Atlético Madrid), Ronald Araujo (Barcelona), Sebastián Cáceres (América), Santiago Bueno (Wolverhampton), Mathías Olivera (Napoli), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Guillermo Varela (Flamengo).

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Emiliano Martínez (Palmeiras), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Agustín Canobbio (Fluminense), Brian Rodríguez (América) y Maxi Araújo (Sporting).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Oviedo) y Darwin Núñez (Al-Hilal).

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