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Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

Alexis H. estaba prófugo y fue hallado en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En los próximos días se lo imputará por el crimen del joven

31 de mayo 2026 · 10:13hs
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Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio que enlutó a Capitán Bermúdez

Alexis H, un de los tres acusados por el crimen de Benjamín Scerra, fue detenido en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El hombre había sido imputado por el delito de robo calificado por uso de arma blanca y homicidio criminis causa, en el marco de la investigación que busca esclarecer lo sucedido durante la medianoche del 9 de mayo, en la zona de El Espinillo, en Capitán Bermúdez.

De acuerdo al parte de la Fiscalía Regional 2, Alexis H. fue detenido en la ciudad de San Nicolás. En los próximos días se concretaran los procedimientos y peticiones formales para su traslado del detenido a la localidad de San Lorenzo, donde será llevado a audiencia imputativa por el fiscal Aquiles Balbis.

Balbis ya habia imputado a Darío H., de 34 años, ser el coautor del homicidio criminis causa y a Luciano H., de 23 años, por encubrimiento agravado y coautor del homicidio criminis causa. A Alexis H. le había atribuído el delito de robo calificado por uso de arma blanca y homicidio criminis causa. Los dos primeros quedaron en prisión preventiva por 90 días tras la decisión del Juez de Primera Instancia, Carlos Gazza.

Benjamín Scerra había salido de su casa en Granadero Baigorria, en la medianoche del 9 de mayo y no había regresado. Una semana después, vecinos del joven encontraron su cuerpo en un pozo y se desató la ira de todo el barrio, que terminó en una noche de caos, con un vehículo incendiado. A partir del hallazgo del cuerpo, comenzó la investigación que llevó a la detención de Darío H. y Luciano H. y a sindicar a Alexis H. como una pieza fundamental en el entramado asesino.

La investigación por el crimen de Benjamín Scerra

Balbis sostiene que Alexis H., aún prófugo, y los dos detenidos son los responsables del crimen de Scerra. Según su expocisión, las tres personas mataron al joven de 19 años en la madrugada del 9 de mayo, entre las 5 y las 6.45, en la zona de El Espinillo, en Capitán Bermúdez.

>> Leer más: Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

La secuencia comenzó pasadas las 0.30, cuando Scerra caminaba junto a Alexis H. por inmediaciones de El Rosedal y Presidente Roca, en Granadero Baigorria, justo en el límite con Capitán Bermúdez.

En ese momento, Alexis H. invitó a la víctima a una residencia donde estaba su padre para extender la salida nocturna. En la vivienda, según pudo revelar el fiscal, Benjamín sostuvo una discusión con los integrantes de la familia y Alexis H. decidió ir con Scerra hacia su casa.

La disputa no quedó allí. Siguió la pelea verbal y Alexis H. echó a Benjamín. Ya en la calle, Alexis H. y Darío H. comenzaron a golpear a la víctima, que se defendió y reclamó la devolución de su teléfono celular, que había sido sustraído.

En esa circunstancia, apareció Luciano H., que fue a buscar a Alexis H., quien había ingresado a la vivienda. Alexis H. salió con un arma blanca y acorraló junto a sus hermanos a Benjamín. La víctima cayó al piso y Alexis H. aprovechó para robarle las zapatillas.

Los vecinos de Alexis H. alertaron la situación y salieron al rescate de Bejamín Scerra. Los hermanos fueron disuadidos, pero Luciano H. se quedó con el celular del joven de 19 años.

Scerra intentó escapar, pero los tres hombres lo persiguieron y atraparon en la zona del monte. Allí se produjo el feroz ataque con la cuchilla que portaba Alexis H. y que hirió a Benjamín en el cuello, la espalda y el torso, provocándole la muerte por shock hipovolémico. Según había contado el fiscal, fueron más de 20 puñaladas. Tras el crimen, lanzaron el cuerpo a un pozo, donde finalmente fue encontrado por sus allegados.

Según el fiscal, esta acción fue perpetrada para consumar la sustracción de las zapatillas, el teléfono celular y el camperón de la víctima, y garantizar la impunidad de los autores.

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