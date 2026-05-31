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Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y ahora se vienen los playoffs

Temperley fue 1º en la Zona B del Litoral de la Liga Federal y va a cuartos. Central definirá de local con Argentino de Marcos Juárez, al que viene de vencer

31 de mayo 2026 · 21:15hs
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El festejo del equipo de Gustavo Sandrini tras la victoria en Marcos Juárez. Central vuelve a jugar con Argentino por los playoffs de la Liga Federal.

CARC BASQUET

El festejo del equipo de Gustavo Sandrini tras la victoria en Marcos Juárez. Central vuelve a jugar con Argentino por los playoffs de la Liga Federal.

La Liga Federal, tercer nivel de la Liga Nacional, cerró la fase regular y se definieron las llaves para los playoffs, con los representantes de la Asociación Rosarina de Básquet con tendencia bien marcada. Temperley fue sin dudas el mejor equipo y quedó como primero, mientras que atrás el que más creció fue Central, que además obtuvo esta semana dos triunfos de los importantes: de local ante Olimpia de Venado Tuerto y de visitante ante Argentino de Marcos Juárez. Justamente el que será su rival en las llaves decisivas.

El partido que cerró la fase regular fue el de los otros equipos rosarinos. Y fue victoria de visitante de Gimnasia ante Náutico por 77 a 74. No fue un triunfo mejor, ya que le sirvió para escalar al cuarto lugar de la tabla y asegurar la localía en los playoffs.

Otro tanto le cabe a Central, que en sus últimas presentaciones venció al escolta Olimpia por 66 a 58 en el Cruce Alberdi y a Argentino por 69 a 66.

Los playoffs de la Liga Federal

Precisamente, ahora Central y uno de los dos equipos de Marcos Juárez volverán a enfrentarse pero se definirá en el Cruce Alberdi. La restante llave será la de Olimpia ante Náutico y la de Gimnasia ante San Martín de Marcos Juárez.

Los partidos serán el mejor de tres, con el formato 1-2, es decir, primero se juega en cancha del peor ubicado. Comienzan el 7 de junio y cierran el 10 o el 11 de junio.

>>Leer más: Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central frente a Gimnasia

En tanto que Temperley, por ser primero, pasó directamente a los cuartos de final interzonales de la Conferencia Litoral. Y lo hará junto a los tres ganadores de las llaves de playoffs.

Qué es lo que vendrá después

En la siguiente fase enfrentarán a los mejores 4 de los playoffs de la zona A, que integraron Gimnasia de Santa Fe, La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena).

Los cuatro ganadores de los cuartos de final interzonales pasarán a los cuartos de final Interconferencias, junto a los ganadores de las otras seis conferencias. La Metropolitana tendrá más clasificados a esta instancia por ser la de mayor volumen y en total quedarán 32 equipos que irán por los dos ascensos a la Liga Argentina.

La Litoral jugará en las llaves con una de las de la Metropolitana, más los de la Sudeste y la Sur. Para eso falta, claro.

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