El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar en la dura derrota en Córdoba

El juvenil fue el único que mostró algo de atrevimiento en un partido siempre difícil. El resto, todos muy bajo en el nivel

El equipo de Central que Jorge Almirón puso en cancha para enfrentar a Estudiantes por la Copa Argentina.

En un partido difícil y mal jugado por parte de Central, las ganas y el atrevimiento de Giovani Cantizano fue lo poco que hubo para destacar. Ledesma evitó un par de veces el tercero en el primer tiempo, pero le hicieron tres. Di María, lejos de su nivel, el único que remató en dos ocasiones.

Jeremías Ledesma 4: Poco que hacer en los goles. En el primer tiempo metió una gran tapada que impidió el tercero.

Emanuel Coronel 3: Ausente en la acción del primer gol. Le comieron la espalada en el segundo, en el que cometió penal. Flojo en la marca en todo momento.

Ignacio Ovando 3: Salió lejísimo en el primer gol y después de eso tuvo muchos errores. Se lo notó desenfocado. Fueron muchas en las que falló.

Gastón Ávila 3: No pudo con Palacios en el primer gol, aunque debió ir a cortar a una zona que no era la suya. Muchos nervios, jugando muchas veces al límite.

Agustín Sández 3,5: Ganó algunos duelos y perdió otros tantos. No la pasó del todo bien en ese primer tiempo en el que estuvo en cancha.

Guillermo Fernández 3,5: Estuvo todo el tiempo en cancha, pero sin poder generar algo positivo o con algún toque de distinción. No colaboró en la contención y también juego.

Franco Ibarra 3,5: Era uno de los pocos que le metía enjundia. Jugó mucho tiempo amonestado, hasta que a los 35 del segundo tiempo vio la roja. Ya con diez era imposible.

Vicente Pizarro 3,5: Nunca pudo se manija del equipo ni asociarse con algún compañero para generar fútbol. Un aporte intrascendente. Salió en el entretiempo.

Ángel Di María 4,5: Un partido chiquito. Fue el único que metió dos remates al arco, pero estuvo errático y muy nervioso, por eso la amarilla que se ganó con una patada de atrás.

Enzo Copetti 3,5: Corrió y se esforzó hasta donde pudo, pero su aporte fue escaso. El equipo no lo ayudó demasiado. Tuvo una sola y bastante sucia.

Alejo Veliz 4,5: Hizo lo que pudo en un equipo que no generó ninguna clara pelota al pie. Tuvo una más o menos clara y otra en la que no alcanzó a conectar. Una despedida olvidable.

Ingresaron en Central

Alexis Soto 4: Estudiantes en el segundo tiempo levantó el pie del acelerador y eso lo benefició. En las pocas que quiso aportar arriba falló.

Julián Fernández 3: Entró con ganas, pero sus gambetas duraron la nada misma. Navegó siempre en la intrascendencia.

Giovanni Cantizano 5: Le faltó final de jugada, pero al menos le puso un poquito de pimienta al ataque canalla. En una probó de lejos y se la tapó el arquero.

Enzo Giménez 3,5: Fue al lugar de Coronel también en un momento en el que Estudiantes ya regulaba el partido. Fue poco lo que pudo aportarle al equipo.

Jorge Almirón, el DT 3: Central se quedó afuera de un torneo que tenía como objetivo y lo hizo corriendo siempre detrás del juego que le propuso Estudiantes. A su equipo le faltó juego, convicción y claridad. Un resultado que lo pone como uno de los grandes responsables.