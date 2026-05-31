Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento

Entidades de Rosario y la provincia mantuvieron una reunión con representantes de más de diez bancos para impulsar promociones, créditos y herramientas que ayuden a dinamizar la actividad en los comercios

Los comercios de la ciudad buscan alternativas para reactivar el consumo. En ese marco, referentes de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos y la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario y la Región mantuvieron una reunión con representantes de más de diez bancos para evaluar y desarrollar acciones concretas destinadas a potenciar las ventas y fortalecer la competitividad del comercio santafesino.

Ante la preocupación del sector por la necesidad de implementar medidas que incentiven el consumo, y a partir de gestiones conjuntas con el gobierno provincial, las entidades convocaron a bancos públicos y privados a un encuentro enfocado en la generación de planes de cuotas, líneas de crédito y herramientas financieras para comercios y consumidores.

“El comercio minorista arrastra doce meses consecutivos de caída en el consumo. La pérdida de poder adquisitivo golpea la actividad y empuja a muchos comerciantes a una situación de mera supervivencia. Incluso, hoy no existen señales claras de una recuperación en el corto plazo. Por eso es muy importante esta mesa de trabajo, en la que participan la banca pública y privada, el sector empresario y el gobierno provincial para impulsar acciones que reactiven el consumo”, señaló Ricardo Diab, presidente de AER.

Por su parte, el secretario de Comercio de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio, expresó el compromiso del gobierno provincial de trabajar junto al sector privado en la búsqueda de soluciones. En ese sentido, remarcó la importancia de generar iniciativas innovadoras y sostenibles que tengan un impacto positivo sobre la actividad económica.

Propuestas

Durante el encuentro que se realizó en la sede de AER los representantes bancarios presentaron distintas propuestas vinculadas con promociones, planes de financiación y herramientas crediticias destinadas tanto a comercios como a consumidores.

Además, se analizaron posibles campañas conjuntas y programas especiales para fechas comerciales clave, con el objetivo de aliviar el bolsillo de los santafesinos y brindar a las pymes comerciales herramientas que les permitan sostener y recuperar el nivel de actividad.

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Participaron de la reunión el secretario de AER, Alejandro Lacamara; el tesorero de AER y secretario de la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario, Diego Casadidio; el presidente de la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, Diego Tarling; la presidenta de la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario y la Región, Begoña Amatriain; el director provincial de Centros Comerciales Abiertos, Alejandro Pastore; representantes de entidades bancarias e integrantes de las federaciones comerciales, entre otros.