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El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25% en el quinto mes del año

La asociación de concesionarios informó un nuevo derrumbe en el mercado de vehículos 0 km. En cambio, subió fuerte la venta de motos

31 de mayo 2026 · 16:09hs
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El mercado automotor enfrenta un duro semestre. Hasta mayo

El mercado automotor enfrenta un duro semestre. Hasta mayo, la caída de patentamientos alcanzó 9,7%.

El patentamiento de vehículos 0 km volvió a mostrar una fuerte contracción en mayo. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que se patentaron 41.821 unidades, un 25,6% menos que en el mismo mes del año pasado. En cinco meses la caída fue de 9,7%.

Entre enero y febrero de 2025 se habían patentado 273.819 vehículos nuevos. En el mismo período de este año, 247.187. Entre abril y mayo la caída fue de un 12,2%.

El informe de Acara mostró que la baja fue generalizada. En el segmento de autos, se patentaron 27.881 unidades en mayo, contra 37.658 del mismo mes del año pasado. Esto implicó una caída interanual del 26% y una baja mensual del 13%.

En comerciales livianos, el registro fue de 11.329 unidades, frente a las 15.447 de mayo de 2025, con una contracción del 26,7% interanual. En la comparación contra abril, la baja fue del 9%. Los comerciales pesados también cerraron el mes en terreno negativo: se patentaron 1.771 unidades, un 14,5% menos que un año atrás y 13,1% por debajo del registro de abril.

Clara desaceleración

El presidente de Acara, Sebastián Beato, explicó que el mercado automotor “continuó en mayo con una clara desaceleración interanual” ya que “la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones”.

“Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva”, subrayó.

Entre los vehículos livianos, Toyota encabezó el ranking mensual con 5.760 unidades patentadas y una participación del 14,7%. Sin embargo, la marca registró una baja del 38,8% interanual y acumula una caída del 28,7% en lo que va del año. Por modelos, la Toyota Hilux volvió a ubicarse al tope del mercado con 2.309 unidades. Pero cayó 18,1% interanual.

Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires lideró los patentamientos con 11.442 unidades, aunque registró una baja del 26,9% interanual. En segundo lugar se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 8.460 vehículos y una caída del 12,6% frente a mayo del año pasado. El tercer puesto fue para Córdoba, con 4.531 unidades, seguida por Santa Fe, con 3.921, y Mendoza, con 1.782. Las principales plazas cerraron mayo con bajas interanuales.

A contramano del desempeño general, el segmento de vehículos 100% eléctricos mostró una fuerte expansión interanual, aunque desde una base todavía baja. En mayo se patentaron 647 unidades, contra 91 del mismo mes de 2025, lo que representó un salto del 611%.

La marca dominante fue BYD, con 485 unidades y una participación del 75% dentro del segmento eléctrico.

Motos en punta

La contracara del mercado automotor es la venta de motos. La División Motovehículos de Acara informó que el número de unidades patentadas fue de 66.851 motovehículos, esto es una suba interanual del 25,4%. En cinco meses se patentaron 369.468 unidades, un 43,2% más que en el mismo período de 2025.

Honda siguió liderando el mercado con 11.908 unidades, seguida por Gilera con 8.108, y la que recuperó el tercer puesto es Keller.

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