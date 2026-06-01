Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de evangélicos

La "sanadora" que tuvo conflictos con la Iglesia católica se mostró en una foto junto a dos referentes del partido UNO. ¿Se viene el ingreso al mundo político?

La rosarina a la que se le atribuyen poderes de sanación, Leda Bergonzi , se sacó una sugestiva foto con el diputado provincial y uno de los impulsores del partido evangélico UNO, Walter Ghione , y el concejal rosarino por esa extracción, Pablo Gavira . El encuentro y su publicación rápida en redes hace suponer que la “sanadora” podría dar un salto a la política en 2027.

“La vi muy interesada en lo que hemos hecho en UNO ”, dijo Gavira en Todos en la Ocho por LT8 . Quizás el Concejo municipal pueda ser una alternativa. No hay definición por ahora aunque se larga su nombre varios meses antes de las elecciones.

El posteo de Ghione intenta dar algunas certezas. “Gracias, Leda, por tu compromiso espiritual y por el interés en conocer de cerca todo el trabajo político y social que realizamos desde el Partido UNO. El camino es Unidos ”.

Gavira contó que hablaron de “política, profundizamos lo que hacemos y ella vino a interiorizarse”. “Se siente identificada con el partido UNO, con lo que hacemos. No digo que la intentamos seducir para que venga al partido, pero nos unen cuestiones políticas en la que somos a fines”, blanqueó.

Luego sostuvo: “No somos inocentes, la política a todos nos gusta. Desde el partido UNO le hablamos lo que hago en el Concejo, los proyectos y cómo trabajamos”.

leda La Iglesia chaqueña se despegó del show que dará Leda Bergonzi a fin de abril en la ciudad de Barranqueras.

Vale recordar que Leda tuvo un conflicto con la Iglesia católica que le había dado su apoyo y lugar. El Arzobispado de Rosario decidió quitarle el acompañamiento tras promocionar algunas actividades propias de la iglesia católica, como la práctica de imposición de manos o la movilización a través del milagro.

“Ella sigue con su servicio en varios puntos del país. Y en definitiva ella va por el camino de la palabra. Ella tiene religiosidad, es cuestión de fe”, fundamenta Gavira. Leda es laica y no usa túnicas ni velos. Su popularidad creció rápidamente y sus encuentros trascendieron las fronteras, primero, de Rosario y luego, de la Argentina.

“Con el padre Ignacio no pasa nada (polémica), y lo digo porque lo quiero y hasta me casó en su momento, y también es un cura que tiene un llamado tremendo de Dios. Y no hay tanta polémica porque es hombre, en cambio una mujer trae problemas en la Iglesia”.