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El Mundial y los Juegos Suramericanos se vivirán también en las aulas de Santa Fe

Educación distribuirá cuadernillos interdisciplinarios que usarán el deporte como disparador para matemática, lengua o geografía

31 de mayo 2026 · 12:14hs
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El Mundial y los Juegos Suramericanos se vivirán también en las aulas de Santa Fe

El Ministerio de Educación de Santa Fe diseñó una estrategia pedagógica para que los dos grandes eventos deportivos que se avecinan —el Campeonato Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá, y los Juegos Suramericanos ODESUR 2026 con sede en Santa Fe, Rosario y Rafaela— lleguen como herramienta de aprendizaje a todos los establecimientos educativos de la provincia.

La secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, explicó la lógica detrás de la propuesta: "El deporte es un disparador de motivación. Sabemos que si ponemos las figuritas, los chicos van con las figuritas. Nosotros dijimos: ¿cómo atraer para matemática, para lengua, para geografía, para historia, para físicoquímica?", al como indica el Diario Uno.

Deportes, materias y cuadernillos interdisciplinarios

La respuesta fue el desarrollo de más de 10 cuadernillos que abordan disciplinas como natación, gimnasia rítmica, balonmano, básquet y combate, entre otras, cruzándolas con contenidos curriculares de distintas materias. Uno de los ejemplos que ilustró Piedrabuena es el cuadernillo de natación, que arranca con la pregunta: "¿Qué tiene en común un nadador, un delfín y un kayak?", para introducir desde allí el principio de Arquímedes, el concepto de resistencia en el agua y la trayectoria del nadador santafesino Federico Gravi, oriundo de Casilda.

En el caso del fútbol, los materiales proponen trabajar la historia de los mundiales, los países sede, los deportistas destacados de la provincia y hasta las probabilidades matemáticas aplicadas al penal. "Empezar a asociar la vida cotidiana con las materias", sintetizó la secretaria.

Los cuadernillos también fueron elaborados para lenguas extranjeras —inglés, francés, alemán, portugués e italiano—, con propuestas que invitan a los estudiantes a crear una mascota escolar inspirada en la fauna local, asociada a la del Mundial de Fútbol.

Un trabajo conjunto con el Comité Olímpico Argentino

El director provincial de Educación Física, Adrián Alurralde, destacó que el programa no es solo una iniciativa ministerial: fue desarrollado en alianza estratégica con el Comité Olímpico Argentino (COA), que aportó una guía de educación olímpica elaborada con la participación de más de 80 profesores de educación física de toda la provincia.

"El sistema educativo no podía quedar a un lado, tenía que ser verdadero protagonista", afirmó Alurralde. La guía está orientada a los docentes de educación física y propone trabajar valores olímpicos —respeto, amistad, trabajo en equipo— como eje transversal de la clase.

Entre los deportistas santafesinos referenciados en los materiales se encuentran Germán Charaviglio, Cecilia Carranza, Rubén Rezola y Leopoldo Jacinto Luque, entre otros.

Campus educativo y activaciones territoriales

Todo el material está disponible en el campus educativo de la provincia de Santa Fe, bajo la sección "Vivamos los Juegos en la Escuela". Además, el programa contempla activaciones presenciales en todo el territorio provincial con deportistas destacados de cada región, que transmiten los valores olímpicos en escuelas y clubes.

Alurralde anticipó que también habrá propuestas para quienes no puedan asistir a las sedes: "Estamos pensando en todos los que no van a poder acercarse a ver los juegos, pero les vamos a proponer actividades muy valiosas para que lo vivan también". Asimismo, se trabaja para que estudiantes de las 365 localidades de la provincia puedan trasladarse a Santa Fe, Rosario o Rafaela durante los Juegos.

De los jardines a los adultos

El alcance del programa abarca todos los niveles educativos. Este año se incorporaron los jardines de infantes a través de "Jardines en Movimiento", en sintonía con los Juegos Sudamericanos y con la presencia de Capi, el carpincho mascota oficial del evento. El programa Santa Fe en Movimiento, por su parte, superó los 400.000 participantes en 2025 e incluye también propuestas para adultos, articuladas con la Secretaría de Deporte y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Alurralde también anunció que en el marco de ese programa se realizarán evaluaciones de talentos deportivos en alumnos de sexto y séptimo grado, en conjunto con la Secretaría de Deporte provincial y el ENARD, para detectar aptitudes e incorporarlos a programas de desarrollo deportivo.

Legado más allá de la infraestructura

Piedrabuena subrayó que el compromiso provincial va más allá de las obras: "El legado no es solo en infraestructura, como dice el gobernador Pullaro, sino un legado educativo que quede en la escuela". En ese sentido, destacó que las piletas olímpicas, pistas de atletismo y estadios que se construyen para los Juegos serán también plataformas de aprendizaje y práctica deportiva para las generaciones futuras.

El programa también contempla una dimensión artística y cultural: concursos de arte y literatura vinculados a los Juegos, para integrar a estudiantes que no se identifican con el deporte, y la realización de un fan fest con espacios de expresión cultural en distintas localidades de la provincia.

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