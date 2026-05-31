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Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

La conducción de la cooperativa, encabezada por Darío Marinozzi, se reunió con la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete. Dialogaron sobre la iniciativa para invertir u$s 150 millones en una planta de elaboración de biocombustibles y sobre el marco regulatorio del sector

31 de mayo 2026 · 06:15hs
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Los directivos de AFA en la Casa de Gobierno

Los directivos de AFA en la Casa de Gobierno, junto a Karina Milei y Manuel Adorni.

El plan de Agricultores Federados Argentinos (AFA) para construir una planta de bioetanol, que demandará una inversión de más de u$s 150 millones, recibió un espaldarazo crucial. Los directivos de la cooperativa, encabezados por su presidente, Darío Marinozzi, se reunieron en la Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Durante el encuentro dialogaron sobre el proyecto de ley de biocombustibles que impulsa el oficialismo. Un cambio en la normativa actual es clave para que avance la iniciativa.

Marinozzi visitó la Casa de Gobierno junto al secretario de la entidad, Claudio Mahfud. La mesa de trabajo contó con la presencia del diputado nacional por Mendoza y presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, Facundo Correa Llano, y del diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Leone.

Inversión millonaria

Durante la reunión, las autoridades de la principal cooperativa agropecuaria de primer grado del país presentaron formalmente el ambicioso proyecto para la construcción de una planta de bioetanol, una iniciativa clave para el agregado de valor en origen y la generación de empleo, que se estima en una inversión de más de 150 millones de dólares.

El proyecto está en un estado avanzado y hay varias zonas que “compiten” por la localización, que será definida en función de distintos factores como la infraestructura, el acceso a la materia prima, al agua y la distancia tanto de las petroleras, a las que abastecería para el corte del gasoil, como de los planteos ganaderos que demandarán el subproducto de ese procesamiento del maíz, que es la burlanda.

La barrera para el proyecto que se ponga en marcha es la ley actual de biocombustibles, que establece cupos de mercado, mantiene planchado el porcentaje de corte obligatorio, y le da al gobierno total discreción para fijar el precio de venta del bioetanol.

Ley de biocombustible

En ese sentido, los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo expusieron los lineamientos del proyecto de ley de biocombustibles enviado recientemente al Congreso para su tratamiento, que busca dar previsibilidad y un marco moderno al sector energético y agroindustrial. Entre otras cosas, propone elevar el porcentaje de corte obligatorio.

Tras el encuentro, el presidente de AFA, Darío Marinozzi, calificó a la reunión como “sumamente positiva y constructiva” y destacó la “excelente receptividad por parte de Karina Milei y los funcionarios, quienes escucharon con mucha atención el potencial que tiene nuestro proyecto de una planta de bioetanol”.

“Nos transmitieron un fuerte respaldo institucional y nos entusiasma ver que compartimos una misma visión sobre la importancia de potenciar los biocombustibles en el país, volvemos muy confiados y con la certeza de que este proyecto estratégico se convertirá pronto en una realidad para beneficio de todos nuestros productores y del desarrollo productivo nacional”.

El encuentro ratificó el compromiso de Agricultores Federados Argentinos de seguir dialogando activamente con los distintos niveles del Estado, promoviendo inversiones que fortalezcan la matriz energética nacional y consoliden el protagonismo del campo argentino en la transformación económica del país.

La mayor cooperativa

AFA es la cooperativa agropecuaria de primer grado más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. Se fundó en 1932 y asocia de manera directa a más de 30 mil productores agropecuarios. Cuenta con oficinas comerciales, centros de distribución y plantas de acopios en 130 localidades de 10 provincias, empleando de manera directa a más de 1.700 personas.

Cuenta con una capacidad de acopio propia de 3.200.000 toneladas, siendo el de mayor capacidad de almacenaje del país. Gracias a su planificación y potencia logística, en 2025 logró acopiar 6.800.000 toneladas. Produce y comercializa insumos propios como semillas, fertilizantes, bioestimulantes, biofertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas y coadyuvantes. También opera un molino harinero de última generación con capacidad de molienda de 300 toneladas por día y una aceitera capaz de moler 500 toneladas y refinar 150. Es además, desde hace 15 años el principal exportador de arvejas de Argentina, con una planta certificada internacionalmente en materia de inocuidad y seguridad alimentaria, que le permite exportar a más de 40 países.

En 2024 inauguró en Ramallo, provincia de Buenos Aires, una moderna planta especializada en la investigación, desarrollo y formulación de insumos biológicos de alta calidad. En el ejercicio 2025 facturó más de 2.200 millones de dólares y cuenta con un patrimonio que supera los 830 millones de dólares.

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