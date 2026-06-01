Difunden una guía con recomendaciones para los hinchas argentinos que asistan al Mundial 2026

Cancillería difundió ciertas advertencias sobre documentación, migraciones, seguros médicos, alojamiento y seguridad para quienes viajen a Norteamérica

El debut de la selección argentina será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el gobierno argentino publicó una guía oficial destinada a quienes tengan planeado viajar a Estados Unidos, Canadá y México para presenciar la Copa del Mundo . El documento reúne información sobre requisitos migratorios, documentación obligatoria, asistencia médica, alojamiento, seguridad y acceso a los estadios, con el objetivo de evitar inconvenientes durante la estadía.

La recomendación alcanza tanto a los hinchas que acompañarán a la selección argentina como a quienes planean permanecer en alguno de los tres países por motivos laborales o turísticos durante el torneo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió consultar las guías oficiales de viaje para cada uno de los países anfitriones , disponibles en su sitio web. Allí se detallan las condiciones de ingreso, la documentación exigida, las normas locales y los procedimientos para actuar ante emergencias.

Cancillería remarcó que respetar las regulaciones migratorias y las leyes de cada país resulta fundamental para evitar sanciones, gastos inesperados o problemas durante el viaje. Además, aconsejó organizar con anticipación aspectos vinculados al alojamiento, los traslados y la cobertura médica.

El informe también incluye advertencias sobre posibles estafas y recomendaciones para contratar servicios turísticos de manera segura.

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Qué necesitan los argentinos para ingresar a Estados Unidos

Debido a que la selección argentina disputará en Estados Unidos los partidos de la fase de grupos y una eventual participación en las rondas eliminatorias, una parte importante de la guía se concentra en ese país.

La Cancillería recordó que los viajeros deberán contar con pasaporte vigente y visa estadounidense válida al momento de ingresar. También recomendó llevar los pasajes de ida y vuelta, comprobantes que acrediten solvencia económica y cobertura médica adecuada para toda la estadía.

Asimismo, destacó la conveniencia de utilizar medios de pago electrónicos, tanto físicos como digitales, para facilitar las operaciones cotidianas.

El informe también señala que quienes ingresen con sumas superiores a los 10.000 dólares por grupo familiar tienen la obligación de declararlas ante las autoridades correspondientes. En el caso de menores de edad que viajen solos o acompañados por uno solo de sus padres, será necesario presentar la documentación y autorizaciones exigidas por las autoridades migratorias.

Uno de los aspectos que más enfatiza la guía es la necesidad de contratar un seguro médico integral antes de viajar.

La Cancillería recordó que los sistemas de salud de los países anfitriones presentan costos elevados para los turistas, especialmente en Estados Unidos, donde la atención médica es privada. Por ese motivo, recomendó contar con una cobertura que contemple urgencias, internaciones, traslados sanitarios, repatriación y atención de enfermedades preexistentes.

Además, advirtió que algunos medicamentos de uso habitual en Argentina pueden requerir recetas emitidas por profesionales locales o incluso no encontrarse disponibles bajo las mismas condiciones.

Embed IMPORTANTE: GUÍAS DE VIAJE Y ESTADÍA PARA EL MUNDIAL



Estas guías son el resultado del trabajo coordinado durante meses entre la Cancillería y nuestra red de embajadas y consulados en Canadá, Estados Unidos y México, al servicio de todos los argentinos que viajen a alentar a la… https://t.co/CYVHdsVISQ — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 31, 2026

Cómo evitar estafas con alojamientos y alquileres

La guía dedica un apartado especial a las estafas relacionadas con reservas de hospedaje y alquiler de vehículos, una problemática frecuente durante grandes eventos internacionales.

La recomendación principal es contratar servicios a través de plataformas reconocidas y conservar toda la documentación vinculada a las reservas. También aconseja evitar transferencias directas a particulares y desconfiar de ofertas que presenten precios considerablemente inferiores a los valores de mercado.

Según el informe, los viajeros deben verificar siempre la autenticidad de los anuncios y realizar los pagos únicamente a través de los sistemas oficiales habilitados por cada plataforma.

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La advertencia para quienes alquilen autos

Las grandes distancias entre varias de las sedes del Mundial llevarán a muchos argentinos a optar por el alquiler de vehículos para trasladarse entre ciudades.

En ese sentido, la Cancillería aclaró que los argentinos pueden conducir en Estados Unidos con una licencia nacional vigente y en formato físico. Sin embargo, recomendó tramitar el Permiso Internacional de Conducir para simplificar eventuales controles o gestiones con las empresas de alquiler.

El organismo también recordó que las normas de tránsito pueden variar según el estado y aconsejó informarse previamente sobre la legislación local antes de iniciar cualquier recorrido.

Controles migratorios y normas de conducta

La Cancillería advirtió que el país norteamericano mantiene controles migratorios estrictos y que contar con una visa válida no garantiza automáticamente el ingreso al país.

El informe señala que las autoridades pueden realizar verificaciones adicionales y que cualquier incumplimiento de la normativa local puede derivar en multas, arrestos o sanciones migratorias.

Además, recordó que el consumo de alcohol en la vía pública se encuentra prohibido en muchas jurisdicciones y que la edad mínima para beber es de 21 años. También recomendó evitar situaciones conflictivas y seguir siempre las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

Otro de los puntos destacados es que la portación de armas se encuentra permitida bajo determinadas condiciones en algunos estados, por lo que se aconseja actuar con especial prudencia ante cualquier situación que pueda generar inconvenientes.

Entradas para el ingreso a los estadios

La guía oficial también incluye recomendaciones vinculadas al acceso a los estadios. Las autoridades recordaron que las entradas serán exclusivamente digitales y deberán presentarse desde dispositivos móviles.

Además, advirtieron que la compra de tickets por canales no oficiales puede provocar la invalidez de las entradas y la imposibilidad de ingresar a los partidos.

Cancillería recomendó llegar con suficiente anticipación a los estadios para superar los controles de seguridad, que incluirán restricciones sobre el tipo de bolsos permitidos y los objetos que podrán ingresar los espectadores.

Además de los partidos, miles de argentinos participarán de los Fan Fest y otras actividades organizadas en las ciudades sede.

La guía señala que muchos de estos eventos requerirán inscripción previa y podrían tener cupos limitados. Por ese motivo, aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales de la FIFA y descargar la aplicación del torneo para acceder a información actualizada sobre entradas, horarios y protocolos de seguridad.

Las autoridades de Estados Unidos, Canadá y México también anticiparon que aplicarán sanciones estrictas ante situaciones vinculadas con la reventa de entradas, hechos de violencia, consumo indebido de alcohol o el ingreso a zonas restringidas.