Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

El equipo de Ariel Holan pelea en lo alto de la tabla anual y se ilusiona con disputar el máximo certamen continental en 2026

Rosario Central es el único equipo invicto del torneo Clausura , pero la acumulación de empates no le permite despegar y consolidarse entre los primeros puestos de su zona. El equipo de Ariel Holan pelea también por la clasificación a la Copa Libertadores y le quedarán siete partidos y medio para el final del torneo. Sí, medio por el encuentro pendiente frente a Sarmiento.

El pasado sábado 30 de agosto, una lluvia incesante inundó el campo de juego en Junín y forzó la suspensión del parcial empate 0 a 0 entre el Canalla y el Verde , con todo el segundo tiempo por disputarse. Aquellos puntos podrían resultar ser claves para los de Arroyito, que tienen dos objetivos claros por delante.

Los de Holan tienen como meta lograr la clasificación a los octavos de final del Clausura para continuar en la lucha por el título, pero también tienen un ojo puesto en la tabla anual . River y Boca son los principales rivales en los primeros lugares de la tabla, con Argentinos Juniors al acecho para ganarse su lugar.

Con un partido menos, Central está igualado en puntos con Boca (47 cada uno) y a dos unidades de River (con 49 es el único líder) en la tabla anual . La diferencia de gol favorable al Xeneize lo relega al 3º puesto que otorga un boleto a las fases previas de la Libertadores , aunque le basta empatar con Sarmiento para superar a los de Miguel Russo y quedar a una unidad del Millonario.

El equipo de Holan pelea en los primeros puestos de la tabla anual junto a River y Boca.

Los únicos boletos directos a la fase de grupos del máximo certamen continental serán para el 1º y 2º de la tabla anual, así como para los campeones del Apertura (Platense ya clasificado), Copa Argentina y Clausura. Si el Canalla es campeón del torneo, obtendría su clasificación directa.

En caso de no quedar entre los dos primeros del año, Central pasará a depender de quiénes sean los campeones de los dos torneos que restan por definirse. Si el campeón de la Copa Argentina o del Clausura lo supera en la anual, habilitará un cupo directo más que se otorgaría al 3º, mientras que el 4º iría a la fase previa. A su vez, River continúa en carrera en ambas competencias, por lo que si se consagra campeón de las dos extendería otro cupo para la tabla anual.

Qué necesita para clasificar a octavos del Clausura

Hasta la fecha, el equipo de Holan se ubica en el 7º lugar de la Zona B del Clausura con 12 puntos, producto de 2 victorias y 6 empates, y se encuentra en puestos de clasificación a los octavos de final.

Foto Central mantiene su invicto en el torneo, pero acumula empates que lo relegan de los primeros lugares de su zona. Virginia Benedetto / La Capital

Si bien se mantiene invicto, está 7 puntos por debajo del líder, Deportivo Riestra, y solamente 2 unidades por encima de Gimnasia de La Plata e Instituto, que están en la 9º y 10º posición, quienes están fuera de la clasificación.

Su próximo rival será justamente el Lobo el próximo sábado 27 de septiembre a las 14.30, por lo que será un duelo clave para mantener el objetivo encaminado y seguir dentro de los puestos a la siguiente instancia. En caso de una derrota en el Bosque, podría quedar fuera de los primeros ocho.