La Capital | Ovación | Central

Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

El equipo de Ariel Holan pelea en lo alto de la tabla anual y se ilusiona con disputar el máximo certamen continental en 2026

25 de septiembre 2025 · 11:55hs
Ángel Di María le devolvió la ilusión a Central

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ángel Di María le devolvió la ilusión a Central, que pelea por entrar en la Libertadores.

Rosario Central es el único equipo invicto del torneo Clausura, pero la acumulación de empates no le permite despegar y consolidarse entre los primeros puestos de su zona. El equipo de Ariel Holan pelea también por la clasificación a la Copa Libertadores y le quedarán siete partidos y medio para el final del torneo. Sí, medio por el encuentro pendiente frente a Sarmiento.

El pasado sábado 30 de agosto, una lluvia incesante inundó el campo de juego en Junín y forzó la suspensión del parcial empate 0 a 0 entre el Canalla y el Verde, con todo el segundo tiempo por disputarse. Aquellos puntos podrían resultar ser claves para los de Arroyito, que tienen dos objetivos claros por delante.

Los de Holan tienen como meta lograr la clasificación a los octavos de final del Clausura para continuar en la lucha por el título, pero también tienen un ojo puesto en la tabla anual. River y Boca son los principales rivales en los primeros lugares de la tabla, con Argentinos Juniors al acecho para ganarse su lugar.

Holan
El equipo de Holan pelea en los primeros puestos de la tabla anual junto a River y Boca.

El equipo de Holan pelea en los primeros puestos de la tabla anual junto a River y Boca.

Cómo puede clasificar Central a la Libertadores

Con un partido menos, Central está igualado en puntos con Boca (47 cada uno) y a dos unidades de River (con 49 es el único líder) en la tabla anual. La diferencia de gol favorable al Xeneize lo relega al 3º puesto que otorga un boleto a las fases previas de la Libertadores, aunque le basta empatar con Sarmiento para superar a los de Miguel Russo y quedar a una unidad del Millonario.

Los únicos boletos directos a la fase de grupos del máximo certamen continental serán para el 1º y 2º de la tabla anual, así como para los campeones del Apertura (Platense ya clasificado), Copa Argentina y Clausura. Si el Canalla es campeón del torneo, obtendría su clasificación directa.

>> Leer más: Central: Malcorra-Campaz, una sociedad que perdió brillo y que debe volver a ser

En caso de no quedar entre los dos primeros del año, Central pasará a depender de quiénes sean los campeones de los dos torneos que restan por definirse. Si el campeón de la Copa Argentina o del Clausura lo supera en la anual, habilitará un cupo directo más que se otorgaría al 3º, mientras que el 4º iría a la fase previa. A su vez, River continúa en carrera en ambas competencias, por lo que si se consagra campeón de las dos extendería otro cupo para la tabla anual.

Qué necesita para clasificar a octavos del Clausura

Hasta la fecha, el equipo de Holan se ubica en el 7º lugar de la Zona B del Clausura con 12 puntos, producto de 2 victorias y 6 empates, y se encuentra en puestos de clasificación a los octavos de final.

Foto
Central mantiene su invicto en el torneo, pero acumula empates que lo relegan de los primeros lugares de su zona.

Central mantiene su invicto en el torneo, pero acumula empates que lo relegan de los primeros lugares de su zona.

Si bien se mantiene invicto, está 7 puntos por debajo del líder, Deportivo Riestra, y solamente 2 unidades por encima de Gimnasia de La Plata e Instituto, que están en la 9º y 10º posición, quienes están fuera de la clasificación.

Su próximo rival será justamente el Lobo el próximo sábado 27 de septiembre a las 14.30, por lo que será un duelo clave para mantener el objetivo encaminado y seguir dentro de los puestos a la siguiente instancia. En caso de una derrota en el Bosque, podría quedar fuera de los primeros ocho.

Noticias relacionadas
Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central. 

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

La derrota de Gimnasia en cancha de Deportivo Riestra se sumó a la que había sufrido contra Unión.

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

El disparo de la cámara de la reportera gráfica de Ovación fue tan preciso como el de Angelito Di María.

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Fernando Echenique y Andrés Merlos dirigirán los partidos de los rosarinos en la próxima fecha.

Clausura: Central y Newell's, con los mismos árbitros que los dirigieron en la cuarta fecha

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Lo último

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero

"Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

La titular de la SRR, María Soledad Aramendi, sostuvo que “hay enojo de productores y acopiadores" porque la suspensión del gravamen duró apenas 72 horas

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Ovación
Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo
Ovación

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

La historia del tratamiento de Lionel Messi: Newells lo pagó, obvio que el club lo hizo

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, obvio que el club lo hizo"

Sergio Almirón: Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newells

Sergio Almirón: "Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newell's"

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein