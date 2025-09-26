La Capital | Ovación | Central

La racha que Central mantiene sobre Gimnasia y que aspira a extender el sábado en La Plata

El Canalla viene de una seguidilla de partidos con resultados positivos frente al Lobo. Cuántos triunfos seguidos lleva sobre el equipo platense.

Por Elbio Evangeliste

26 de septiembre 2025 · 06:00hs
Los futbolistas de Central celebran en uno de los varios triunfos del Canalla sobre Gimnasia en los últimos años.

En un fútbol tan parejo y en el que los antecedentes muchas veces no cuentan, Central visita a Gimnasia con algunos números bajo el brazo más que buenos. Con una racha no se da a menudo, pero que el Canalla la tiene y que sin dudas querrá extender.

Para este equipo de Central no habrá números previos ni nada que se le parezca, pero la historia reciente (aunque gran parte de ella haya sido con otros intérpretes) lo invita a potenciar ese andar positivo que tiene enfrentando al Lobo.

Es que Central viene de tres victorias consecutivas frente a Gimnasia, tanto en Rosario como en La Plata, donde jugarán este sábado por la décima fecha del torneo Clausura.

Una mejor racha y ante el clásico rival

Es algo que no suele darse seguido y ni siquiera frente a muchos rivales. Hoy el canalla tiene un superávit incluso mucho mayor y nada menos que ante Newell’s (cinco triunfos seguidos), pero a Gimnasia hace tiempo que lo viene manteniendo a raya.

Quintana cabecea al gol en el triunfo de Central sobre Gimnasia en la Copa de la Liga 2024.

Esa racha de buenos resultados contra el Lobo se inició en febrero de 2024, cuando por la sexta fecha de la Copa de la Liga el equipo de Miguel Ángel Russo recibió al Lobo en el Gigante, al que le ganó por 2 a 0 con goles de Carlos Quintana y Luca Martínez Dupuy.

Fue la previa del clásico que Central ganaría por 1 a 0 (gol de Ignacio Malcorra) en el Coloso del Parque.

En agosto también de 2024 llegó el turno de viajar a La Plata y Central lo hizo en un momento de convulsión, a días de concretarse la salida de Russo de Arroyito y con un Matías Lequi como técnico interino.

El gol de Tomás O'Connor le dio el triunfo a Central sobre el Lobo en el debut de Matías Lequi como DT canalla.

Lo cierto es que en esa novena fecha de la Liga Profesional 2024, Central se puso de pie y le ganó a Gimnasia en su cancha. El tanto de la victoria fue obra de Tomás O’Connor. Fue también la previa de un clásico, el que Central ganó en el Gigante con tanto de Facundo Mallo.

El último cruce entre Central y Gimnasia

El último cruce entre Central y Gimnasia, que terminó también con triunfo del Canalla, fue en marzo de este año, por la décima fecha del Apertura, y ya con Ariel Holan como entrenador. Malcorra puso arriba a Central con gol de penal y tras el empate de Castillo, en el segundo tiempo el paraguayo Sebastián Ferreira anotó el tanto del triunfo.

Sebastián Ferreira festeja de cara los hinchas su gol en la última victoria de Central frente a Gimnasia, el rival del sábado.

Frente a antecedentes buenos y no tantos frente a otros equipos, Central mantiene con Gimnasia, su próximo rival, una racha cuanto menos llamativa, que querrá agrandar aún más.

