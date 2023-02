Gabriel Heinze: "Me dolieron y mucho los silbidos de la gente" El entrenador se fue fastidioso con la actitud de los hinchas luego de la eliminación ante Claypole en Copa Argentina. 22 de febrero 2023 · 23:07hs

Heinze reafirmó más de una vez en la conferencia de prensa su dolor por la actitud de la gente.

Gabriel Heinze sufrió su primer gran porrazo como DT de Newell's al quedar eliminado de la Copa Argentina por un equipo que milita tres categorías más abajo. Y el hincha leproso que copó el Estadio de San Nicolás mostró su descontento al final del partido. Al respecto el entrenador leproso dijo: "Me molestaron y me pone mal los silbidos de la gente. Pero esto puede pasar, en este deporte la memoria es frágil. Me duele y mucho pero tenemos que seguir trabajando. El hincha es hincha. No quiero generar ninguna polémica. No puedo responder por lo que hace otra persona sino por lo que hago yo".

En cuanto al partido dijo: "Las sensaciones son de tristeza por la eliminación. Esto es futbol. El equipo intentó abrir el marcador, estuvo en mucho tiempo bien posicionado y ellos tuvieron una ocasión y la supieron aprovechar. Toda derrota así preocupa y tengo muy claro dónde estoy y qué pueden llegar a decir ustedes", en referencia a los periodistas.

Gabriel Heinze: "Debemos atrevernos a arriesgar más y si es necesario dar veinte pases para atrás" Tiene banca la apuesta del Gringo Heinze sin un nueve tradicional

Sobre por qué hizo diez cambios respecto al partido ante Banfield expresó: "No se quiso guardar a ningún jugador. Nosotros planteamos ese partido con esta gente que venía jugando. Analizo el rival y ellos tienen otro posicionamiento. Considero que lo que pusimos es lo mejor que teníamos. Siempre el posicionamiento que tengamos va a depender del rival. Nos faltó tener un poco de paciencia. Ellos jugaron un bloque bajo y no había espacios entre las líneas. En este grupo puede entrar y salir cualquiera. A mi no me tienen que dar un examen. Tienen que seguir intentando y aprendiendo y los errores son parte del fútbol".

Respecto al futuro dijo: "Seguiremos de la misma manera. Cuando uno toma decisiones pueden pasar estas cosas porque es parte de la vida y no me voy a apartar de ese camino. Voy a darle fuerzas a mis jugadores. Tengo mi forma de pensar y de sentir el juego. Voy a hacer lo que me capacité y lo que sé y no me voy a apartar. Las derrotas magnifican todo. Perder así es parte de esta profesión que ellos eligieron y les va a pasar en otro momento. Les dije que aprendan y que les duela la derrota.

Finalmente habló de Pablo Pérez: "Lo vi correcto en las dos posiciones que lo puse. En la primera sabíamos que iba a jugar incómodo porque Claypole iban a poner un jugador que luego retrasaron un poco más".