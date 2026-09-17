Hermano de un jugador de Central: quién hizo el gol rosarino de Argentina en el Coloso

Franco Domínguez es jugador de Estudiantes de La Plata y hoy abrió el marcador para la selección argentina, que terminó perdiendo ante Paraguay

Franco Domínguez abrió el marcador en la derrota del debut de la selección argentina

La selección argentina Sub-19 debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos , en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El seleccionado dirigido por Diego Placente se puso en ventaja con un gol de Franco Domínguez , pero el equipo guaraní reaccionó y se impuso 2-1 con tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarza.

El encargado de romper el cero fue justamente un futbolista nacido en Rosario. El delantero de Estudiantes de La Plata, aprovechó una jugada en la que la defensa paraguaya quedó mal parada y convirtió el primer gol de Argentina.

Argentina encontró la ventaja en un partido parejo gracias a una combinación entre Joaquín Salas y Domínguez. El jugador de Talleres asistió al jugador del Pincha, quien recibió dentro del área, enganchó y sacó un derechazo que ingresó contra el palo derecho del arquero Leonardo Sosa.

El tanto le permitió a Argentina irse al entretiempo con ventaja de 1-0. Sin embargo, Paraguay reaccionó en la segunda mitad y dio vuelta el resultado con los goles de Junior Gamarra y Pedro Sarza.

¡EL PRIMER GOL DE ARGENTINA EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS! Franco Domínguez Ávila, delantero de Estudiantes, abrió el marcador ante Paraguay en la primera fecha del torneo.



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Quién es Franco Domínguez, el delantero de Estudiantes

Franco Domínguez nació en Rosario en 2007 y creció en una familia con una fuerte tradición futbolera. Es hermano de Gastón Ávila, defensor de Central, y de Ezequiel "Chimy" Ávila, reconocido hincha del club rosarino y actual jugador de Independiente.

El delantero comenzó su formación en las divisiones inferiores de Adiur y luego pasó por el Canalla. Más tarde emigró a España junto a su hermano mayor para incorporarse a las inferiores de Osasuna.

A comienzos de 2025, Domínguez se incorporó a Estudiantes de La Plata, donde continuó su desarrollo como futbolista.

A los 19 años, el delantero forma parte de la Reserva de Estudiantes, dirigida por Jonatan Schunke, donde se consolidó como una pieza importante del equipo y registra una destacada producción ofensiva. En total, suma 33 partidos, donde cuenta con ocho goles y tres asistencias.

Además, Domínguez ya tuvo la posibilidad de jugar en la Primera División del Pincha. Acumula seis partidos y debutó el 16 de noviembre de 2025 ante Argentinos.

Cuándo vuelve a jugar la selección argentina sub-19

Después de la derrota ante Paraguay, el equipo de Diego Placente continuará su participación en los Juegos Suramericanos 2026.

El próximo partido será ante Uruguay, el sábado 19 de septiembre a las 14. Luego, Argentina cerrará su participación en la fase de grupos frente a Venezuela, el lunes 21 de septiembre a las 14.

Si termina entre los dos mejores equipos de la zona, disputará las semifinales el miércoles 23 de septiembre. La final está prevista para el viernes 25 de septiembre.