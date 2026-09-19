La despedida de Messi de la Selección: se confirmaron los precios de las entradas

El último partido del crack rosarino será ante el equipo de Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental de River Plate

Seguir a La Capital en Google

Lionel Messi tendrá su despedida el próximo 6 de octubre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los precios de las entradas para ver el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina y también los de los otros encuentros amistosos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en Córdoba y Buenos Aires durante la próxima fecha FIFA.

El partido que concentra todas las miradas será el del 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, que marcará la última presentación de Messi con la camiseta argentina frente al público del país.

Y para quienes quieran estar presentes, habrá que preparar bastante el bolsillo: las entradas partirán de $90.000 y llegarán hasta $480.000, dependiendo del sector elegido.

Tanto el amistoso frente a Burkina Faso, del 3 de octubre, como el encuentro ante Benín, del 6, tendrán los mismos valores.

Los precios son:

+ Popular: $90.000.

+ Popular para menores de 3 a 10 años: $29.000.

+ Platea alta Sívori y Centenario: $180.000.

+ Platea media Sívori y Centenario: $320.000.

+ Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000.

+ Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000.

+ Platea media San Martín y Belgrano: $480.000.

La venta para ambos partidos comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, exclusivamente a través de Deportick.

El partido de la Selección en Córdoba

La primera parada de la Selección será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes. En este caso, las localidades tendrán otros valores:

+ Popular: $90.000.

+ Popular para menores de 3 a 10 años: $25.000.

+ Platea Roberto Gasparini: $140.000.

+ Platea Osvaldo Ardiles: $170.000.

La venta para el encuentro en Córdoba comenzará el lunes 21 de septiembre, también mediante Deportick.