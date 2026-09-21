La Capital | Ovación | Di María

Di María confirmó que estará en la despedida de Lionel Messi con la selección argentina

El delantero de Central contó que estará en el Monumental el próximo 6 de octubre. Además, analizó el triunfo canalla y palpitó la final contra Estudiantes

21 de septiembre 2026 · 10:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
El homenaje a Lionel Messi será el próximo martes 6 de octubre ante Benín

El homenaje a Lionel Messi será el próximo martes 6 de octubre ante Benín

Ángel Di María confirmó que estará en el estadio Monumental para acompañar a Lionel Messi en su último partido con la selección argentina. La despedida del capitán de la Albiceleste será ante Benín el próximo martes 6 de octubre.

Después de la victoria 1-0 de Central ante Argentinos Juniors por el torneo Clausura, Fideo contó que ya tiene previsto asistir al último amistoso del combinado nacional en esta fecha FIFA: "¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver... Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí y me queda de paso, estoy ahí".

El Canalla enfrentará a Banfield el 5 de octubre, un día antes del partido del combinado nacional. Por ese motivo, Di María tiene previsto permanecer en Buenos Aires y asistir al encuentro en la cancha de River.

Así, el rosarino volverá a compartir una jornada con varios de sus antiguos compañeros, aunque esta vez desde la tribuna. Más allá de su presencia en el Monumental, Di María reconoció el impacto que tendrá ver a la selección argentina sin Messi: "Va a ser difícil tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que le dio a la Argentina, a los argentinos, al mundo entero. Disfrutaremos de ese último día".

Di María y Messi compartieron una extensa etapa con la camiseta albiceleste y lograron varios títulos juntos: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

>> Leer más: Almirón no habló por la expulsión del final y lo hizo su AC: "Somos duros para cualquiera"

Di María habló de la victoria de Central

Luego del triunfo ante Argentinos Juniors, Di María también valoró los tres puntos conseguidos por la pelea de la parte alta de la tabla: "Hoy había que ganar y más con los rivales que están con nosotros peleando arriba".

El rosarino también valoró el acompañamiento de los hinchas pese a las fuertes lluvias durante la jornada: "No hay palabras para la gente, sabíamos que el día no estaba muy lindo para que la gente venga, pero banco, lleno como siempre y el triunfo de hoy es para ellos".

Di María también se refirió a la pubalgia que atraviesa y explicó cómo maneja las molestias durante los partidos: "A veces acelero, a veces no, estoy ahí con una molestia, lo voy llevando, me voy sintiendo cada vez mejor, intento no pensar en eso y me hace bien".

En la antesala de la Supercopa Internacional ante Estudiantes, Fideo destacó la importancia del encuentro: "Todos los partidos son importantes, jugar en el Gigante es especial, cada partido es especial porque no sé cuándo va a ser el último, los disfruto como si fuese el último siempre. Jugar una final con Central es algo muy lindo, jugar una final contra un rival que está peleando todo nos puede hacer muy bien".

Noticias relacionadas
El equipo de rugby de Argentina jugará por el oro ante Chile en los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

Una foto para inmortalizar el momento. Tras las pruebas Tobías Giorgis y Francisco posan junto a sus padres y hermano con las medallas.

Tobías Giorgis, su reinado y el oro en los Juegos Suramericanos: "Sentir el himno fue muy emocionante"

El equipo mixto argentino de judo, con la presencia de tres rosarinos que conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos.

Resumen del día 8 de los Juegos Suramericanos: oro y bronce rosarino, y otras medallas para Argentina

Rosarina de fútbol. Alfredo Idoria anotó el tanto para Defensores Unidos en el clásico ante Social Lux 

Rosarina: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

Ver comentarios

Las más leídas

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Lo último

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Patricia Jebsen: Decirle a un joven que trabaje 30 años en un lugar a cambio de un reloj de oro es proponerle una cárcel

Patricia Jebsen: "Decirle a un joven que trabaje 30 años en un lugar a cambio de un reloj de oro es proponerle una cárcel"

Balacera contra una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico

Una mujer denunció que a primera hora del lunes su casa fue blanco de un ataque en Crotone al 1100
Balacera contra una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico
Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento
La Ciudad

Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma
Policiales

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma

El puente a Victoria tendrá tránsito reducido por obras que arrancan hoy

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El puente a Victoria tendrá tránsito reducido por obras que arrancan hoy

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 
Policiales

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones
Política

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Newells cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Newell's cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Ovación
Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newells: Estoy contento por volver al gol

Por Hernán Cabrera
Ovación

Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newell's: "Estoy contento por volver al gol"

Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newells: Estoy contento por volver al gol

Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newell's: "Estoy contento por volver al gol"

Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

Tobías Giorgis, su reinado y el oro en los Juegos Suramericanos: Sentir el himno fue muy emocionante

Tobías Giorgis, su reinado y el oro en los Juegos Suramericanos: "Sentir el himno fue muy emocionante"

Policiales
Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 
Policiales

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Balacera contra una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico

Balacera contra una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

La Ciudad
Más de 140 agentes están  abocados al operativo por el Día de la Primavera
La Ciudad

Más de 140 agentes están  abocados al operativo por el Día de la Primavera

Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

El puente a Victoria tendrá tránsito reducido por obras que arrancan hoy

El puente a Victoria tendrá tránsito reducido por obras que arrancan hoy

El tiempo en Rosario: el Día de la Primavera llega con alerta amarillo

El tiempo en Rosario: el Día de la Primavera llega con alerta amarillo

20 de septiembre, Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

20 de septiembre, Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Rosarina: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

Italia quiere prohibir el velo musulmán en escuelas y limitar los inmigrantes
El Mundo

Italia quiere prohibir el velo musulmán en escuelas y limitar los inmigrantes

Ucrania lanzó mil drones y Moscú recibió el mayor ataque de su historia
El Mundo

Ucrania lanzó mil drones y Moscú recibió el "mayor ataque de su historia"

Las Fiestas Patrias en Chile tuvieron 18 muertes en rutas y 282 conductores detenidos
Información General

Las Fiestas Patrias en Chile tuvieron 18 muertes en rutas y 282 conductores detenidos

La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos
Información General

La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos

Quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario con otra mirada
La Ciudad

Quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario con otra mirada

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general
Política

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

Dos personas resultaron heridas en un incendio en una casa en Funes
La Región

Dos personas resultaron heridas en un incendio en una casa en Funes

La despedida de Messi: se confirmaron los precios de las entradas
Ovación

La despedida de Messi: se confirmaron los precios de las entradas

Imputan por vender drogas en Piñero a un acusado por matar al chofer de la línea K
Policiales

Imputan por vender drogas en Piñero a un acusado por matar al chofer de la línea K

Santilli les bajó el voltaje a los cortocircuitos con Patricia Bullrich
Política

Santilli les bajó el voltaje a los cortocircuitos con Patricia Bullrich

Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina ante Uruguay en el Coloso
Juegos Suramericanos

Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina ante Uruguay en el Coloso

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino
Política

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones
La Ciudad

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia
La Región

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada
Policiales

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Economía

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

La crítica del padre de Paula Perassi en San Lorenzo: Quince años sin tener nada
La Región

La crítica del padre de Paula Perassi en San Lorenzo: "Quince años sin tener nada"