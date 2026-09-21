Di María confirmó que estará en la despedida de Lionel Messi con la selección argentina

El delantero de Central contó que estará en el Monumental el próximo 6 de octubre. Además, analizó el triunfo canalla y palpitó la final contra Estudiantes

Ángel Di María confirmó que estará en el estadio Monumental para acompañar a Lionel Messi en su último partido con la selección argentina. La despedida del capitán de la Albiceleste será ante Benín el próximo martes 6 de octubre.

Después de la victoria 1-0 de Central ante Argentinos Juniors por el torneo Clausura, Fideo contó que ya tiene previsto asistir al último amistoso del combinado nacional en esta fecha FIFA: " ¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver ... Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí y me queda de paso, estoy ahí".

El Canalla enfrentará a Banfield el 5 de octubre, un día antes del partido del combinado nacional. Por ese motivo, Di María tiene previsto permanecer en Buenos Aires y asistir al encuentro en la cancha de River.

Así, el rosarino volverá a compartir una jornada con varios de sus antiguos compañeros, aunque esta vez desde la tribuna. Más allá de su presencia en el Monumental, Di María reconoció el impacto que tendrá ver a la selección argentina sin Messi: " Va a ser difícil tener una selección sin Leo después de tantos años , después de todo lo que le dio a la Argentina, a los argentinos, al mundo entero. Disfrutaremos de ese último día".

Di María y Messi compartieron una extensa etapa con la camiseta albiceleste y lograron varios títulos juntos: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

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Di María habló de la victoria de Central

Luego del triunfo ante Argentinos Juniors, Di María también valoró los tres puntos conseguidos por la pelea de la parte alta de la tabla: "Hoy había que ganar y más con los rivales que están con nosotros peleando arriba".

El rosarino también valoró el acompañamiento de los hinchas pese a las fuertes lluvias durante la jornada: "No hay palabras para la gente, sabíamos que el día no estaba muy lindo para que la gente venga, pero banco, lleno como siempre y el triunfo de hoy es para ellos".

Di María también se refirió a la pubalgia que atraviesa y explicó cómo maneja las molestias durante los partidos: "A veces acelero, a veces no, estoy ahí con una molestia, lo voy llevando, me voy sintiendo cada vez mejor, intento no pensar en eso y me hace bien".

En la antesala de la Supercopa Internacional ante Estudiantes, Fideo destacó la importancia del encuentro: "Todos los partidos son importantes, jugar en el Gigante es especial, cada partido es especial porque no sé cuándo va a ser el último, los disfruto como si fuese el último siempre. Jugar una final con Central es algo muy lindo, jugar una final contra un rival que está peleando todo nos puede hacer muy bien".