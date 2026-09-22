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Messi usará una camiseta especial en su despedida de la selección argentina

Con el lema "Una camiseta para toda la vida", el capitán presentó el novedoso diseño que vestirá el próximo martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental

22 de septiembre 2026 · 08:47hs
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El rosarino mostró la estética especial que tiene el diseño de la camiseta para una jornada histórica

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina ya tiene una imagen especial: el capitán presentó la camiseta que utilizará el próximo martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

El futbolista compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que mostró la indumentaria que llevará durante el que está previsto como su último partido con la camiseta albiceleste.

"Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió Messi junto a la publicación, que rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores.

El nuevo modelo mantiene el tradicional color celeste de la selección argentina y suma una franja vertical blanca en el centro.

La camiseta que mostró Messi presenta su apellido y el número 10 en color dorado. En la parte posterior también aparece una representación vertical de la bandera argentina, acompañada por un sol de gran tamaño.

En el video, el capitán aparece con un par de botines y luego cambia la última camiseta que utilizó con el combinado nacional por la nueva indumentaria que llevará en el Monumental.

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>> Leer más: Di María confirmó que estará en la despedida de Lionel Messi con la selección argentina

Cuándo será el último partido de Messi con la selección argentina

La selección argentina disputará tres encuentros durante esta ventana internacional. El primero será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre, también en el Monumental. Por último, el partido ante Benín será el martes 6 de octubre también en el estadio de River.

Messi estará presente en el último de los tres compromisos, en una jornada que marcará su despedida del equipo nacional.

La fecha tendrá además un componente especial para el público argentino, ya que será el reencuentro del seleccionado con sus hinchas después de la final del Mundial 2026 ante España.

La venta de entradas para el partido entre Argentina y Benín comenzará este martes 22 de septiembre a las 18 a través de la plataforma Deportick.

Los precios informados por la AFA son los siguientes:

  • Popular para menores de 3 a 10 años: $29.000
  • Popular general: $90.000
  • Platea alta Sívori y Centenario: $180.000
  • Platea media Sívori y Centenario: $320.000
  • Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000
  • Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000
  • Platea media San Martín y Belgrano: $480.000
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